Дуров объявил о планах монетизировать Telegram: к чему готовиться пользователям

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о том, что с 2021 года стартует монетизация мессенджера. Об этом он сообщил на своем телеграмм-канале.

Так, как количество пользователей Telegram приближается к отметке в 500 миллионов, то возникает вопрос: кто будет платить за этот рост? Ведь чем больше пользователей, тем больше расходов.

Павел отметил, что на протяжении большей части истории мессенджера он оплачивал все расходы компании из своего кошелька. Однако с ростом пользователей, расходы значительно увеличились. А когда проект достигает такого масштаба, обычно есть два варианта: начать зарабатывать деньги, чтобы покрыть эти расходы, или продать компанию.

Продавать Telegram Дуров не собирается, это значит, что дело идет о монетизации. Основатель приложения отмечает, что мессенджер останется верен своим ценностям и гарантиям. Доход компания планирует получать, систематизировав показ рекламы в пабликах.

Также он уточнил, что монетизация Telegram пройдет «ненавязчиво» – большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения.

Что будет с Telegram в 2021 году:

Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными.

Появятся дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями.

Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно.

Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы.

Появится новая рекламная платформа для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность.

Ранее, «Телеграф» сообщал