Скачать
Среда, 23.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Три больших слона: кто будет "рулить" Харьковом после смерти Кернеса и когда ждать выборов
Три больших слона: кто будет "рулить" Харьковом после смерти Кернеса и когда ждать выборов
В Харькове прощаются с Геннадием Кернесом: все подробности, фото и видео
В Харькове прощаются с Геннадием Кернесом: все подробности, фото и видео
Стало известно, как распределят наследство Кернеса
Стало известно, как распределят наследство Кернеса
Зинченко поучаствовал в разгроме Арсенала (видео)
Зинченко поучаствовал в разгроме Арсенала (видео)

Дуров объявил о планах монетизировать Telegram: к чему готовиться пользователям

Дуров объявил о планах монетизировать Telegram: к чему готовиться пользователям
Обновлено 10:48 Сегодня Телеграф

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о том, что с 2021 года стартует монетизация мессенджера. Об этом он сообщил на своем телеграмм-канале.

Так, как количество пользователей Telegram приближается к отметке в 500 миллионов, то возникает вопрос: кто будет платить за этот рост? Ведь чем больше пользователей, тем больше расходов.

Павел отметил, что на протяжении большей части истории мессенджера он оплачивал все расходы компании из своего кошелька. Однако с ростом пользователей, расходы значительно увеличились. А когда проект достигает такого масштаба, обычно есть два варианта: начать зарабатывать деньги, чтобы покрыть эти расходы, или продать компанию.

Продавать Telegram Дуров не собирается, это значит, что дело идет о монетизации. Основатель приложения отмечает, что мессенджер останется верен своим ценностям и гарантиям. Доход компания планирует получать, систематизировав показ рекламы в пабликах.

Также он уточнил, что монетизация Telegram пройдет «ненавязчиво» – большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения.

Что будет с Telegram в 2021 году:

  • Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными.

  • Появятся дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями.

  • Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно.

  • Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы.

  • Появится новая рекламная платформа для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность.

Ранее, «Телеграф» сообщал

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Приложение, Павел Дуров, Telegram, Техно.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось фото с гробом Кернеса в харьковском соборе
02 Скандал с учителем и ученицей в Конотопе: выяснилась причина конфликта (видео)
03 Умирающим подбросили к стенам больницы: украинец стал донором для четырех человек
04 Кто из украинских политиков приехал проводить Кернеса в последний путь (фото)
05 Это некорректно: Разумков высказался о назначении Витренко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
До весны 2022 года в Украине вакцинируют только половину населения (инфографика)
До весны 2022 года в Украине вакцинируют только половину населения (инфографика)
Ролл «Оливье»: оригинальная подача любимого блюда
Ролл «Оливье»: оригинальная подача любимого блюда
Визит ФОПовцев на концерт &quot;Вечернего квартала&quot; изобразили карикатурой
Визит ФОПовцев на концерт "Вечернего квартала" изобразили карикатурой
От коронавируса страдает нервная система, также могут болеть почки, - врач-инфекционист
От коронавируса страдает нервная система, также могут болеть почки, - врач-инфекционист
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь