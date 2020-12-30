Скоро власть захватят: танцующие роботы Boston Dynamics поразили сеть (видео)

Компания Boston Dynamics, которая славиться своими роботами, показала новое достижение своих изобретений.

Роботы трех разных типов: два человекоподобных робота Atlas, робот-собака Spot и робот на колесах Handle показали свои танцевальные навыки. Оказывается, что их перечень «талантов» не заканчивается на гимнастике, паркуре и мытье посуды.

На ютуб канале компании появилось видео, на котором роботы зажигают под хит группы The Contours «Do You Love Me» из фильма «Грязные танцы». Роботы показывают впечатляющие трюки и синхронность движений. Стоит отметить, что танцуют они с такой легкостью и чувством ритма, что даже многие люди могут позавидовать.

Сеть поразило данное видео. В комментариях много различных отзывов – от восхищения достижениями современности, до переживаний о «захвате власти».

«Нам конец», «Потрясающе», «Это они сейчас такими милашками прикидываются. Подождите, когда они власть захватят», «Выглядит как мульт студии Pixar. Фантастика», «Офигенно» - пишут пользователи, посмотревшие видео.

Отметим, что ранее, компания Boston Dynamics уже показывал, как четвероногий робот SpotMini танцует под песню Uptown Funk.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что робопес Boston Dynamics поучаствовал в изучении зоны отчуждения.