Apple назвала "слабое звено" в новой линейке iPhone

Продажи линейки iPhone 12 от Apple не соответствуют ожиданиям компании. Особенно “отстает” iPhone 12 mini. Смартфон уже окрестили “самым слабым звеном” в линейке iPhone 12.

В связи с низкими продажами младшей версии, компания Apple решила снизить количество заказов на iPhone 12 mini, а вот на iPhone 12 Pro, наоборот, повысить, так как эта модель пользуется большим спросом во всем мире.

Эксперты сообщают, что низкие продажи iPhone 12 mini связаны с завышенной ценой на смартфон (699 долларов). В сравнении с прошлыми моделями, такая цена только минус для iPhone 12 mini.

Таким образом производство iPhone 12 mini сократили на 2 миллиона смартфонов. Эта модель сумела захватить только 6% от общего объема продаж серии iPhone 12 в период запуска.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появились первые детали об iPhone 13.