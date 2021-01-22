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Apple назвала "слабое звено" в новой линейке iPhone

Apple назвала "слабое звено" в новой линейке iPhone
Обновлено 13:19 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Продажи линейки iPhone 12 от Apple не соответствуют ожиданиям компании. Особенно “отстает” iPhone 12 mini. Смартфон уже окрестили “самым слабым звеном” в линейке iPhone 12.

В связи с низкими продажами младшей версии, компания Apple решила снизить количество заказов на iPhone 12 mini, а вот на iPhone 12 Pro, наоборот, повысить, так как эта модель пользуется большим спросом во всем мире.

Эксперты сообщают, что низкие продажи iPhone 12 mini связаны с завышенной ценой на смартфон (699 долларов). В сравнении с прошлыми моделями, такая цена только минус для iPhone 12 mini.

Таким образом производство iPhone 12 mini сократили на 2 миллиона смартфонов. Эта модель сумела захватить только 6% от общего объема продаж серии iPhone 12 в период запуска.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появились первые детали об iPhone 13.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Apple, iPhone, Смартфоны, Технологии, Техно.
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