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Не только танцуют: роботов Boston Dynamics научили помогать по дому и сажать цветы

Не только танцуют: роботов Boston Dynamics научили помогать по дому и сажать цветы
09:19 Сегодня Телеграф

Современные технологии в действии. В США компания Boston Dynamics, производящая роботов, опубликовала в своем YouTube-канале видео  нового продукта, который неплохо умеет рисовать мелом и занимается уборкой мусора.

На видео можно наблюдать, как робот-пес поднимает предметы, лежащие в снегу и на полу комнаты. Далее он кладет их в урну, прикрепленную к спине. Также видно кадры где робо-пес прыгает на скакалке, которой управляют два других робота. Изобретение умеет самостоятельно открывать и закрывать двери, включать свет, копать землю и сажать в нее растения и даже рисует мелом на асфальте.

Напомним, ранее Boston Dynamics публиковала видео, на которых роботы трех разных типов: два человекоподобных робота Atlas, робот-собака Spot и робот на колесах Handle продемонстрировали  свои танцевальные навыки под хит группы The Contours «Do You Love Me» из фильма «Грязные танцы».

Также, в октябре 2020 года, робопес, разработаный инженерной компанией Boston Dynamics, замерил радиацию в зоне отчуждения в Чернобыле.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Робот, Boston Dynamics.
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