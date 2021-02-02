Не только танцуют: роботов Boston Dynamics научили помогать по дому и сажать цветы

Современные технологии в действии. В США компания Boston Dynamics, производящая роботов, опубликовала в своем YouTube-канале видео нового продукта, который неплохо умеет рисовать мелом и занимается уборкой мусора.

На видео можно наблюдать, как робот-пес поднимает предметы, лежащие в снегу и на полу комнаты. Далее он кладет их в урну, прикрепленную к спине. Также видно кадры где робо-пес прыгает на скакалке, которой управляют два других робота. Изобретение умеет самостоятельно открывать и закрывать двери, включать свет, копать землю и сажать в нее растения и даже рисует мелом на асфальте.

Напомним, ранее Boston Dynamics публиковала видео, на которых роботы трех разных типов: два человекоподобных робота Atlas, робот-собака Spot и робот на колесах Handle продемонстрировали свои танцевальные навыки под хит группы The Contours «Do You Love Me» из фильма «Грязные танцы».

Также, в октябре 2020 года, робопес, разработаный инженерной компанией Boston Dynamics, замерил радиацию в зоне отчуждения в Чернобыле.