"Посидела бы на таком": американка на картах обнаружила необычный остров (фото)

Американка в сервисе Google-карты обнаружила остров, который по форме напоминает мужские гениталии.

Об этом сообщает The Sun.

Небольшой участок, который расположен в Тихом океане, у побережья Новой Каледонии (координаты -20.624845803541483, 166.3039685612529) в форме мужского органа случайно отыскала американка Джолин Вултаджо.

Протяженность его береговой линии составляет более 500 метров. 50-летняя мать троих детей увидела его, когда рассматривала карту мира.

"Там красивая голубая вода, и мне бы хотелось, чтобы этот район был ближе ко мне", - пошутила Вултаджо.

Женщина призналась, что с удовольствием туда бы поехала и "посидела бы на таком пенисе".

Как сообщал "Телеграф", ранее в Японии обнаружили кошачий остров. Кошек здесь в шесть раз больше чем людей. Кошки расплодились и "захватили" остров, привлекая толпы туристов.