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"Посидела бы на таком": американка на картах обнаружила необычный остров (фото)

"Посидела бы на таком": американка на картах обнаружила необычный остров (фото)
04:41 Сегодня Телеграф

Американка в сервисе Google-карты обнаружила остров, который по форме напоминает мужские гениталии.

Об этом сообщает The Sun.

Небольшой участок, который расположен в Тихом океане, у побережья Новой Каледонии (координаты -20.624845803541483, 166.3039685612529) в форме мужского органа случайно отыскала американка Джолин Вултаджо.

Протяженность его береговой линии составляет более 500 метров. 50-летняя мать троих детей увидела его, когда рассматривала карту мира.

"Там красивая голубая вода, и мне бы хотелось, чтобы этот район был ближе ко мне", - пошутила Вултаджо.

Американка нашла необычный остров

Женщина призналась, что с удовольствием туда бы поехала и "посидела бы на таком пенисе".

Как сообщал "Телеграф", ранее в Японии обнаружили кошачий остров. Кошек здесь в шесть раз больше чем людей. Кошки расплодились и "захватили" остров, привлекая толпы туристов.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Острова, Гугл-карты, Google Карты.
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