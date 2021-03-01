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В интернете начали продавать данные 21 млн пользователей популярных VPN-сервисов

В интернете начали продавать данные 21 млн пользователей популярных VPN-сервисов
Обновлено 11:21 Сегодня Телеграф

В закрытой части Сети - даркнете - выставили на продажу данные 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-сервисов для Android.

Об этом сообщает CyberNews.

"Пользователь на популярном хакерском форуме продает три базы данных, которые якобы содержат учетные данные пользователя и данные устройства, украденные из трех разных VPN-сервисов Android - SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN - всего продается 21 миллион пользовательских записей", - говорится в заметке.

В предлагаемом архиве содержатся адреса электронной почты, пароли и логины пользователей приложений, а также данные об их мобильных устройствах и платежах.

"Автор сообщения на форуме также предлагает потенциальным покупателям отсортировать данные по странам. Строки случайных паролей могут указывать на то, что учетные записи пользователей VPN могут быть связаны с их учетными записями в магазине Google Play, откуда пользователи загружали свои приложения VPN", - говорится в заметке.

По информации издания, база данных датируется 24 февраля 2021 года.

Среди этих приложений наибольшее число скачиваний в Google Play у SuperVPN — 100 миллионов. GeckoVPN скачали 10 миллионов раз, ChatVPN — 50 тысяч.

Стоимость баз пользователь, разместивших объявление, не называет.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 160

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Android, Хакеры, Продажа, База, Данные, VPN..
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