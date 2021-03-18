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В Telegram произошел новый сбой: "зацепило" Киев и другие города

В Telegram произошел новый сбой: "зацепило" Киев и другие города
17:16 Сегодня Телеграф

В четверг, 18 марта, произошел сбой в работе Telegram, который зацепил Киев, Москву и Санкт-Петербург.

Такие данные предоставил портал Downdetector, который специализируется на отслеживании функционирования крупных сетевых ресурсов, опубликовав соответствующую карту сбоев.

По данным портала, пользователи начали испытывать проблемы с Telegram после 16:14 (по Киеву, - Авт.).

С неполадками  столкнулись юзеры в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Волгограде, Харькове, Казани и Екатеринбурге.

Карта сбоя выглядит так:

Сбой в Телеграм

Около 85% пользователей столкнулись с проблемой отсутствия подключения в приложении. Еще 14% пользователей сообщили о проблемах при отправлении сообщений.

Как сообщал "Телеграф", вечером в среду, 17 марта, в Украине и ряде европейских городов произошел масштабный сбой Google. Сбой продлился менее получаса, и среди украинцев его заметили жители Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Киев, Карты, Сбои, Telegram.
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