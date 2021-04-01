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В Украине придумали новый способ кражи денег с карточек: вирус маскировали под каталог товаров

В Украине придумали новый способ кражи денег с карточек: вирус маскировали под каталог товаров
21:18 Чт, 1 Апрель 2021 Телеграф

В Сумской области мошенник распространял вирус-файл, который создавал "липовые" объявления, которые содержали архив с вирусом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Так, 33-летний парень, находясь под стражей, с мобильного телефона распространял вредоносное программное обеспечение. Для этого он в Интернете создавал объявления о продаже несуществующих товаров. Потенциальному покупателю предлагал перейти в мессенджер для обсуждения деталей сделки. В переписки злоумышленник высылал архивный файл, в котором было зашифровано вредоносное программное обеспечение. Архив маскировал под каталог товаров.

Схемы по мошенничеству

После попадания на устройство «вирус» собирал авторизационные данные в онлайн-банкинга. В дальнейшем злоумышленник выводил деньги пострадавших на подконтрольный счет.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,042

Все по теме:

Банки, Мошенничество, Карты, Кражи, Аферы, Сумскя область.
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