В Украине придумали новый способ кражи денег с карточек: вирус маскировали под каталог товаров

В Сумской области мошенник распространял вирус-файл, который создавал "липовые" объявления, которые содержали архив с вирусом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Так, 33-летний парень, находясь под стражей, с мобильного телефона распространял вредоносное программное обеспечение. Для этого он в Интернете создавал объявления о продаже несуществующих товаров. Потенциальному покупателю предлагал перейти в мессенджер для обсуждения деталей сделки. В переписки злоумышленник высылал архивный файл, в котором было зашифровано вредоносное программное обеспечение. Архив маскировал под каталог товаров.

После попадания на устройство «вирус» собирал авторизационные данные в онлайн-банкинга. В дальнейшем злоумышленник выводил деньги пострадавших на подконтрольный счет.