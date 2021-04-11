Данные пользователей Clubhouse слили в сеть

На популярный хакерский форум бесплатно просочилась база данных SQL, содержащая 1,3 миллиона записей пользователей Clubhouse.
Об этом пишет в субботу, 10 апреля, интернет-издание "CyberNews".
По его данным, просочившаяся база данных содержит различную информацию о пользователях из профилей Clubhouse, в том числе:
"Утечка базы данных SQL содержит только информацию профиля Clubhouse - мы не нашли никаких конфиденциальных данных, таких как данные кредитной карты или юридические документы, в архиве, опубликованном злоумышленником. С учетом сказанного, даже имени профиля с установленными и установленными связями с другими профилями пользователя в социальных сетях может быть достаточно для того, чтобы компетентный киберпреступник нанес реальный ущерб", - отмечают в "CyberNews".
При этом особо настырные злоумышленники могут объединить информацию, найденную в утечке базы данных SQL, с другими утечками данных, чтобы создать подробные профили своих потенциальных жертв.
"Имея такую информацию, они могут организовать гораздо более убедительные фишинговые атаки и атаки социальной инженерии или даже совершить кражу личных данных против людей, информация которых была раскрыта на хакерском форуме", - добавляют авторы статьи.
Чтобы обезопасить себя, пользователям Clubhouse рекомендуют предпринять ряд следующих шагов:
Как сообщалось, бизнесмен и автор образовательного канала "Биг Мани" Евгений Черняк ранее выразил убеждение, что Clubhouse, имея все предпосылки и благоприятную коньюктуру, в итоге стала по факту "нишевым интерактивным радио".