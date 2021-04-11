Данные пользователей Clubhouse слили в сеть

На популярный хакерский форум бесплатно просочилась база данных SQL, содержащая 1,3 миллиона записей пользователей Clubhouse.

Об этом пишет в субботу, 10 апреля, интернет-издание "CyberNews".

По его данным, просочившаяся база данных содержит различную информацию о пользователях из профилей Clubhouse, в том числе:

ID пользователя

Имя

URL фотографии

Имя пользователя (Username)

Twitter handle (имя пользователя в соцсети Twitter)

Handle Instagram (имя пользователя в соцсети Instagram)

Количество подписчиков

Количество людей, на которых подписан пользователь

Дата создания аккаунта

Приглашено по имени профиля пользователя

Издание отмечает, что данные из просочившихся файлов могут быть использованы злоумышленниками против пользователей Clubhouse несколькими способами:

Проведение целевого фишинга или других видов атак социальной инженерии.

Подбор паролей к профилям Clubhouse.

"Утечка базы данных SQL содержит только информацию профиля Clubhouse - мы не нашли никаких конфиденциальных данных, таких как данные кредитной карты или юридические документы, в архиве, опубликованном злоумышленником. С учетом сказанного, даже имени профиля с установленными и установленными связями с другими профилями пользователя в социальных сетях может быть достаточно для того, чтобы компетентный киберпреступник нанес реальный ущерб", - отмечают в "CyberNews".

При этом особо настырные злоумышленники могут объединить информацию, найденную в утечке базы данных SQL, с другими утечками данных, чтобы создать подробные профили своих потенциальных жертв.

"Имея такую информацию, они могут организовать гораздо более убедительные фишинговые атаки и атаки социальной инженерии или даже совершить кражу личных данных против людей, информация которых была раскрыта на хакерском форуме", - добавляют авторы статьи.

Чтобы обезопасить себя, пользователям Clubhouse рекомендуют предпринять ряд следующих шагов:

Остерегайтесь подозрительных сообщений Clubhouse и запросов на подключение от незнакомцев;

Измените пароль своей учетной записи Clubhouse;

Рассмотрите возможность использования диспетчера паролей для создания надежных паролей и их безопасного хранения;

Включите двухфакторную аутентификацию (2FA) для всех своих онлайн-аккаунтов;

Также остерегайтесь потенциальных фишинговых писем и текстовых сообщений. Опять же, не нажимайте ничего подозрительного и не отвечайте никому, кого вы не знаете.

Как сообщалось, бизнесмен и автор образовательного канала "Биг Мани" Евгений Черняк ранее выразил убеждение, что Clubhouse, имея все предпосылки и благоприятную коньюктуру, в итоге стала по факту "нишевым интерактивным радио".