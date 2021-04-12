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Стартапер об украинской космонавтике: "Другим странам понадобятся десятилетия, чтобы получить то, что у нас уже есть"

Стартапер об украинской космонавтике: "Другим странам понадобятся десятилетия, чтобы получить то, что у нас уже есть"
11:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Украине не стоит догонять другие страны в космической гонке, а нужно двигаться на шаг впереди и разработать тяжелый коммерческий ракетоноситель.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил глава проекта Space Hub Максим Ткаченко.

По его словам, на сегодня Украине невозможно догнать другие страны в космической отрасли, но можно идти впереди всех.  Так, проект президента Владимира Зеленского о разработке облегченного ракетоносителя к 2025 году, который он поставил перед КБ "Южное", не очень соответствует нынешним тенденциям отрасли, уверен Ткаченко.

"Украине не нужны легкие ракетоносители, а нужны тяжелые, поскольку на них есть спрос, и частный сектор осваивает Луну и Марс. При этом, никто другой не разрабатывает для этого ракетоносителей, только Space X и РФ. Ракеты легкого класса могут только доставлять аппараты на низкую орбиту, поэтому на рынке их множество. Но уже совсем скоро бизнесу потребуются большие ракетоносители, которые доставят груз на дальнюю орбиту. Другим странам нужны будут годы, чтобы разработать "то, что у нас есть сейчас", - отметил Ткаченко, говоря о ракетоносителе "Зенит".

Украинский стартапер уверен, что аппарату просто требуется модернизация.

Подробнее по теме читайте в спецпроекте "Телеграфа": Украина в космосе - что нужно знать о космической отрасли в 2021 году.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Космос, Зенит.
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