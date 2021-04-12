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Наноспутники и милитаризация: что наиболее востребовано в космической отрасли сегодня

Наноспутники и милитаризация: что наиболее востребовано в космической отрасли сегодня
Обновлено 20:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В настоящее время эксперты выделяют три главных тренда в освоении космоса: коммерциализация, национализация и милитаризация. 

Об этом рассказала "Телеграфу" Наталия Боротканич, координатор космических проектов компании EOS (входит в группу компаний Noosphere, США). 

Из коммерческих проектов, инвесторы наиболее активно вкладываются в разработку легких ракет-носителей и небольших космических аппаратов. Причина проста - ракеты с относительно небольшой подъемной силой относительно дешевые и быстрые в сборке, но их достаточно, чтобы вывести на орбиту легкие спутники. 

Сами спутники тоже интересуют инвесторов. Сейчас на волне популярности находится низкоорбитальный интернет, который может изменить множество отраслей на Земле. 

При этом многие государства нынче демонстрируют тренд на национализацию космической промышленности, так как это позволит снизить зависимость от внешних поставщиков. По мнению Боротканич, будущее сферы за вертикально интегрированными компаниями полного цикла.

Из-за огромного потенциала космоса в военном плане, формируется тренд на милитаризацию космоса. Космическое пространство можно расценивать как в контексте разведки, так и смотреть на него, как на площадку для размещения перспективных систем вооружения. 

Эксперт говорит, что НАТО признало космос оперативной сферой военной деятельности, а космические войска уже есть в США, Франции, Японии и других странах.  

"Сейчас речь идет о наращивании присутствия, максимальном использовании возможностей космоса – но кто знает, к чему это может привести", - говорит она. 

Однако по убеждению народного депутата Романа Грищука, главный тренд космической гонки заключается в так называемом "частном космосе".

"Речь идет о сервисах на основе космических данных для экологов, агросферы, градопланирования и тому подобное", - говорит он. 

По его словам, здесь наиболее актуальными являются наноспутники и создание легких ракет-носителей. Также огромное значение имеет все, что связано с обслуживанием спутников, дозаправкой, утилизацией и обработкой данных. 

"В этом году украинская команда победила в инженерном конкурсе от NASA, предложив необычный способ дозаправки спутников прямо на орбите", - отмел успехи нашей страны Грищук. 

Больше о главных космических трендах мира и роли Украины в космической гонке, читайте в материале "Телеграф": Ядерный реактор на Луне и космодром возле Крыма: как Украина совершает космический камбэк

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Космос, Роман Грищук, Наталия Боротканич.
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