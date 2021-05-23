Скачать
Воскресенье, 23.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Есть четкое ощущение, что Зеленский рассматривает перспективу пойти на второй срок - политический психолог
Есть четкое ощущение, что Зеленский рассматривает перспективу пойти на второй срок - политический психолог
Создатель украинских беспилотников Spaitech Павел Грозов: "Когда началась война, то оказалось, что в армии вообще нет дронов"
Создатель украинских беспилотников Spaitech Павел Грозов: "Когда началась война, то оказалось, что в армии вообще нет дронов"
В Каменец-Подольском упал воздушный шар с людьми: есть погибший и пострадавшие (фото)
В Каменец-Подольском упал воздушный шар с людьми: есть погибший и пострадавшие (фото)
Олег Скрипка: Украина попусту тратит культурный потенциал, выкладываясь на "Евровидении"
Олег Скрипка: Украина попусту тратит культурный потенциал, выкладываясь на "Евровидении"

Космический туризм стал на шаг ближе: многоразовый корабль компании Virgin Galactiс успешно совершил пилотируемый полет (видео)

Космический туризм стал на шаг ближе: многоразовый корабль компании Virgin Galactiс успешно совершил пилотируемый полет (видео)
12:17 Сегодня Телеграф

Аэрокосмическая компания "Virgin Galactiс" совершила в субботу, 22 мая, успешный тестовый полет пилотируемого суборбитального частного пилотируемого космического корабля многоразового использования "SpaceShipTwo Unity" (VSS Unity) с космодрома "America" в американском штате Нью-Мексико.

Об этом сообщает пресс-служба Virgin Galactiс.

Согласно сообщению, VSS Unity достиг скорости 3 маха после того, как был выпущен с базового самолета-носителя "VMS Eve", и достиг космоса на высоте 55,45 миль (89,2 км), прежде чем плавно спланировать на взлетно-посадочную полосу в космопорте "America".

"В кабине экипажа VSS Unity находились Си Джей Стурков и Дэйв Маккей, а Келли Латимер и Майкл Масуччи пилотировали VMS Eve. Си Джей, который летал в качестве командира, стал первым человеком, когда-либо летавшим в космос из трех разных штатов. Экипажу открылись необыкновенные виды яркого изгиба земли с синей окантовкой на фоне темноты космоса. Внизу ярко сиял национальный парк Уайт-Сэндс в Нью-Мексико", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что этот полет дает клиентам Virgin Galactic Future Astronaut представление о том, что их ждет впереди.

"Сегодняшний полет продемонстрировал присущую нашей космической системе элегантность и безопасность, отметив при этом важный шаг вперед как для Virgin Galactic, так и для пилотируемых космических полетов в Нью-Мексико. Космические путешествия - это смелое и рискованное мероприятие, и я невероятно горжусь нашей талантливой командой, воплотившей мечту о частных космических путешествиях в реальность. Мы немедленно приступим к обработке данных, полученных в результате этого успешного испытательного полета, и с нетерпением ждем возможности поделиться новостями о нашем следующем запланированном этапе", - цитирует пресс-служба генерального директора Virgin Galactic Майкла Колглейзера.

Во время полета Virgin Galactic выполнила ряд тестовых задач, в том числе:

  • Проводил научно-исследовательские эксперименты в рамках программы NASA по полетам.
  • Собранные данные будут использоваться для двух заключительных отчетов о проверке, которые требуются в рамках действующей лицензии оператора коммерческих многоразовых космических аппаратов FAA.
  • Испытаны модернизированные горизонтальные стабилизаторы и средства управления полетом космического корабля, а также подтверждено снижение электромагнитных помех.

"После полета и в соответствии с обычными процедурами Virgin Galactic проведет анализ всех собранных данных испытаний и тщательно осмотрит космический корабль и базовый корабль. Как только команда подтвердит результаты, компания планирует перейти к следующему этапу летных испытаний", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 118

Все по теме:

Испытания, Полет, Космический туризм, VSS Unity, Virgin Galactiс, SpaceShipTwo Unity.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Десятки марафонцев пропали и погибли из-за непогоды в Китае: видео, что там творится
02 Участник переговоров ТКГ оценил перспективы возврата Украиной ОРДЛО
03 В красном наряде и брошью от принца Филиппа: Елизавета II посетила авианосец (фото, видео)
04 Финал Евровидения 2021: стало известно имя победителя
05 В России во время отработки десантирования погибли двое бойцов Росгвардии: в сети появилось видео происшествия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Извержение вулкана в Конго: в опасности оказались и украинцы (фото, видео)
Извержение вулкана в Конго: в опасности оказались и украинцы (фото, видео)
Тепло, но дождливо: какой будет погода в Украине 23 мая
Тепло, но дождливо: какой будет погода в Украине 23 мая
В Украине рекордно упала недельная заболеваемость коронавирусом: свежие данные на 23 мая
В Украине рекордно упала недельная заболеваемость коронавирусом: свежие данные на 23 мая
Зеленский засветился на концерте Ирины Билык: в сеть попали фото и видео
Зеленский засветился на концерте Ирины Билык: в сеть попали фото и видео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь