Космический туризм стал на шаг ближе: многоразовый корабль компании Virgin Galactiс успешно совершил пилотируемый полет (видео)

Аэрокосмическая компания "Virgin Galactiс" совершила в субботу, 22 мая, успешный тестовый полет пилотируемого суборбитального частного пилотируемого космического корабля многоразового использования "SpaceShipTwo Unity" (VSS Unity) с космодрома "America" в американском штате Нью-Мексико.

Об этом сообщает пресс-служба Virgin Galactiс.

Согласно сообщению, VSS Unity достиг скорости 3 маха после того, как был выпущен с базового самолета-носителя "VMS Eve", и достиг космоса на высоте 55,45 миль (89,2 км), прежде чем плавно спланировать на взлетно-посадочную полосу в космопорте "America".

"В кабине экипажа VSS Unity находились Си Джей Стурков и Дэйв Маккей, а Келли Латимер и Майкл Масуччи пилотировали VMS Eve. Си Джей, который летал в качестве командира, стал первым человеком, когда-либо летавшим в космос из трех разных штатов. Экипажу открылись необыкновенные виды яркого изгиба земли с синей окантовкой на фоне темноты космоса. Внизу ярко сиял национальный парк Уайт-Сэндс в Нью-Мексико", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что этот полет дает клиентам Virgin Galactic Future Astronaut представление о том, что их ждет впереди.

"Сегодняшний полет продемонстрировал присущую нашей космической системе элегантность и безопасность, отметив при этом важный шаг вперед как для Virgin Galactic, так и для пилотируемых космических полетов в Нью-Мексико. Космические путешествия - это смелое и рискованное мероприятие, и я невероятно горжусь нашей талантливой командой, воплотившей мечту о частных космических путешествиях в реальность. Мы немедленно приступим к обработке данных, полученных в результате этого успешного испытательного полета, и с нетерпением ждем возможности поделиться новостями о нашем следующем запланированном этапе", - цитирует пресс-служба генерального директора Virgin Galactic Майкла Колглейзера.

Во время полета Virgin Galactic выполнила ряд тестовых задач, в том числе:

Проводил научно-исследовательские эксперименты в рамках программы NASA по полетам.

Собранные данные будут использоваться для двух заключительных отчетов о проверке, которые требуются в рамках действующей лицензии оператора коммерческих многоразовых космических аппаратов FAA.

Испытаны модернизированные горизонтальные стабилизаторы и средства управления полетом космического корабля, а также подтверждено снижение электромагнитных помех.

"После полета и в соответствии с обычными процедурами Virgin Galactic проведет анализ всех собранных данных испытаний и тщательно осмотрит космический корабль и базовый корабль. Как только команда подтвердит результаты, компания планирует перейти к следующему этапу летных испытаний", - говорится в сообщении.