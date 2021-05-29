"Самый большой мир в истории": Ubisoft объявила дату выхода игры Far Cry 6 (видео)

Компания Ubisoft 28 мая презентовала игру Far Cry 6 и показала геймплейный трейлер, в котором сообщила дату выхода. Следующую часть серии геймерам придется ждать до 7 октября 2021 года.

Ведущий дизайнер игрового процесса Дэвид Гривел раскрыл некоторые интересные детали новой серии. В этот раз разработчики подготовили целую страну с разными биомами, и добавили самый большой мир в истории серии.

Действие игры развернется на тропическом острове Яра. Против диктатора, который правит на острове, выступит партизан Дэни Рохас. Для перемещения игроку будут доступны городское окружение и тайные тропы.

Ubisoft постаралась обеспечить "максимальное качество на всех платформах". Предполагается, что Far Cry 6 будет работать на любом устройстве. Также компания подтвердила, что обновление до версии для PS5 и Xbox Series будет бесплатным.

Ранее, "Телеграф" писал, что видеохостинг YouTube меняет пользовательское соглашение. Разработчики добавят рекламу во все видео и вводят налог для блогеров.