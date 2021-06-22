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У Илона Маска рассказали, когда скоростной интернет Starlink будет запущен по всему миру

У Илона Маска рассказали, когда скоростной интернет Starlink будет запущен по всему миру
Обновлено 20:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Компания Илона Маска SpaceX намерена запустить свою сеть спутникового интернета Starlink по всему миру к сентябрю этого года, однако ей предстоит получить соответствующие разрешения. 

Об этом сообщает Reuters.

По словам президента подразделения Starlink Гвинн Шотвел на орбиту уже выведены 1800 спутников и как только они займут свои места, бесперебойная работа интернета будет обеспечена по всему миру. 

Она убеждена, что техническая часть работ будет завершена до сентября, однако после этого им придется договариваться с правительствами разных стран, чтобы те разрешили подключение. 

В настоящее время доступ к сети в бета-режиме открыт для пользователей из 12 стран. Всего компания намерена развернуть на орбите 12 тысяч миниспутников, а общая стоимость задумки оценивается в 10 миллиардов долларов (273 млрд грн). 

Участникам программы дали возможность купить необходимое оборудование для подключения к сети за 499 долларов (13,6 тысяч грн), а абонентская плата составляет 99 долларов в месяц (2,7 тысяч гривен).

Недавно пользователи из Германии зафиксировали новый максимум скорости работы Starlink в 649 Мбит/с.

Как сообщалось ранее, хакеры Anonymous рассказали о планах атаковать Илона Маска за то, что из-за его твитов цена на криптовалюту резко упала. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 231

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Интернет, SpaceX, Starlink.
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