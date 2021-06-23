Криптовалюта – отличная идея или очередная финансовая пирамида? Мнение эксперта

Блокчейн технологии, по-прежнему вызывают шквал критики и негодования. Сторонники и противники отстаивают свои позиции в спорах. Одни смотрят на результаты развития криптовалют, как на спасительное средство, другие сравнивают их с мировой аферой.

Статья на сайте "Insider" представляет мнение Нассима Талеба, автора книги "Черный лебедь", по поводу криптовалют. "Телеграф" знакомит вас с его переводом.

По словам автора "Black Swan" Нассима Талеба, биткойн стоит ноль, и нет никаких доказательств того, что блокчейн является полезной технологией. ("Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости" — книга американского эссеиста Нассима Талеба. В книге рассматривается чрезвычайное влияние редких и непредсказуемых событий, а также склонность людей ретроспективно находить им простые объяснения. Талеб называет это теорией чёрного лебедя. – прим.ред.)

В недавнем шестистраничном черновом документе под названием "Биткойн, валюты и пузыри" Талеб изложил четыре ключевых аргумента против криптовалюты, с которыми он познакомил 743 тыс своих подписчиков в Twitter.

Во-первых, автор заявил, что, несмотря на шумиху, биткойн не соответствует понятию "валюта без правительства". По его словам биткойн вообще не является валютой.

"Полная неспособность биткойна стать валютой была замаскирована инфляцией стоимости валюты, которая принесла (бумажную) прибыль достаточно большому количеству людей. Это помешало вступить в полемику намного раньше их общего использования", - сказал он.

Второй пункт критики Талеба гласил, что биткойн не может быть ни краткосрочным, ни долгосрочным средством сбережения. Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, он использовал знаменитое противопоставление золота и биткойна, которое, по его словам, было плохим сравнением.

"Золото и другие драгоценные металлы в основном не требуют технического обслуживания, не разлагаются за исторический период и не требуют технического обслуживания для восстановления своих физических свойств с течением времени", - сказал он. "Криптовалюты требуют к себе постоянного внимания".

Его последние два пункта утверждали, что биткойн не является надежным средством защиты от инфляции, вопреки мнению некоторых аналитиков, и не является безопасным убежищем для инвестиций - независимо от того, предназначены ли они для защиты от правительственной тирании или других катастроф.

"Даже отдаленно это не работает", - сказал он, сославшись на панику на рынке в марте 2020 года, когда биткойн упал ниже, чем на фондовом рынке, а также на недавние выплаты выкупа после кибератаки на компанию Colonial Pipeline, которую власти смогли отследить. (Трубопроводная система Colonial Pipeline в США, атакованная хакерами в мае 2021 года – прим.ред.)

"Государственные структуры и вычислительная мощность останутся сильнее, чем у распределенных операторов, которые, не доверяя друг другу, могут стать жертвой простого обмана", - добавил он. Нассим Талеб был ярым критиком биткойна, но его работа также резко критиковала базовую технологию, на которую опирается биткойн. Автор указал, что считает технологии блокчейн бесполезными.

"Нет никаких доказательств того, что мы получаем отличную технологию, если только эта "отличная технология" не означает "полезную технологию".

Он продолжил: "И мы - на момент написания - несмотря на все фанфары, все еще почти ничего не сделали с блокчейном".

В апреле Талеб заявил изданию "CNBC", что биткойн - это открытая финансовая пирамида и неудавшаяся валюта.

Однако он не всегда играл на понижение в отношении биткойна. В 2017 году Талеб написал предисловие к книге экономиста Сайфидина Аммуса "Стандарт Биткойна" ("The Bitcoin Standard").

Тогда критик писал, что биткойн - "отличная идея", поскольку он "удовлетворяет потребности сложной системы… потому что у него нет владельца, нет власти, которая может решить его судьбу".

Биткойн во вторник продолжил падение, упав на 10% до 29 333 долларов. Сейчас он упал более чем на 50% по сравнению со своим рекордным уровнем в $65 тыс в апреле.

Аналитики говорят, что если крупнейшая в мире криптовалюта будет иметь последовательные ежедневные закрытия значительно ниже уровня поддержки, она может в дальнейшем опуститься до 20 тыс долларов - до уровня декабря 2020 года.