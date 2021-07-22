Clubhouse наконец открыт для всех, но никому это уже неинтересно

Социальная сеть "Clubhouse", созданная для голосового общения в апреле 2020 года разработчиками программного обеспечения "Alpha Exploration Co", снова начинает свою активную роботу и теперь позволяет вход не только по приглашениям, как это было раньше, а всем желающим.

Об этом 21 июля сообщают создатели соцсети "Cubhouse".

Ранее в 2020 году эта программа была очень популярной, ведь во время карантина люди не могли полноценно общаться друг с другом. Тогда появилась соцсеть для голосового обсуждения различных тем и "убивания" времени. Именно из-за того, что "Clubhouse" забирал много времени, весной 2021 года он перестал быть таким популярным, как годом ранее.

Возможно, именно поэтому создатели соцсети решили сделать ее доступной для всех желающих.

"Clubhouse вышла из стадии бета-тестирования, открыта для всех и готова начать следующую главу. Это означает, что мы удалили нашу систему списков ожидания, чтобы любой мог присоединиться - на iOS или Android", - сообщают создатели программы.

Также они говорят, что 21 июля вышел новый выпуск соцсети для iOS и Android, и большие обновления будут каждые 1-2 недели.

Вот только пользователям это уже не интересно. Они и забыли, что такое "Clubhouse" и вря тли вернутся.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как бабушки из отрядов Путина записали видео о Clubhouse.