В США под запрет попали мощные ПК и ноутбуки, на очереди мониторы

В США часть штатов ввела новые нормы энергопотребления с июля 2021 года. Калифорния, Колорадо, Гавайи, Орегон, Вермонт и Вашингтон попали в этот перечень. Для жителей этих штатов под запретом мощные персональные компьютеры, ноутбуки, тонкие клиенты, моноблоки и мобильные игровые системы. Компания Dell уже подтвердила прекращение продажи двух игровых ПК в этих штатах.

Об этом пишет IXBT.

В новых нормах второго уровня вводятся максимальные пределы использования электроэнергии в год разными классами устройств. Например, в Калифорнии для ноутбуков произведенных с января 2019 до 1 июля 2021 года годовая норма потребления - 30 кВт без учета периферийных устройств.

(Фото: IXBT)

Также с 9 декабря введут нормы энергопотребления третьего уровня. Они будут касаться других устройств, среди которых - высокочастотные мониторы. Они позволяют получить более качественное отображение и скорость происходящего на экране, из-за этого их используют геймеры.

Ранее "Телеграф" писал про новинку для забывчивых людей от компании Apple.