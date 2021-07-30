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В США под запрет попали мощные ПК и ноутбуки, на очереди мониторы

В США под запрет попали мощные ПК и ноутбуки, на очереди мониторы
01:27 Сегодня Телеграф Alienware Aurora Ryzen Edition R10

В США часть штатов ввела новые нормы энергопотребления с июля 2021 года. Калифорния, Колорадо, Гавайи, Орегон, Вермонт и Вашингтон попали в этот перечень. Для жителей этих штатов под запретом мощные персональные компьютеры, ноутбуки, тонкие клиенты, моноблоки и мобильные игровые системы. Компания Dell уже подтвердила прекращение продажи двух игровых ПК в этих штатах. 

Об этом пишет IXBT.

В новых нормах второго уровня вводятся максимальные пределы использования электроэнергии в год разными классами устройств.  Например, в Калифорнии для ноутбуков произведенных с января 2019 до 1 июля 2021 года годовая норма потребления - 30 кВт без учета периферийных устройств. 

State-Standards-for-Non-Federally-Regulated-Appliances

(Фото: IXBT)

Также с 9 декабря введут нормы энергопотребления третьего уровня. Они будут касаться других устройств, среди которых - высокочастотные мониторы. Они позволяют получить более качественное отображение и скорость происходящего на экране, из-за этого их используют геймеры. 

Ранее "Телеграф" писал про новинку для забывчивых людей от компании Apple. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

США, Ноутбуки, Dell, ПК, Alienware, норма энергопотребления.
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