Российский модуль "Наука" развернул МКС: что произошло после стыковки

В четверг, 29 июля, после стыковки российского лабораторного модуля "Наука" с Международной космической станцией произошло ЧП. Из-за внештатной ситуации произошел незапланированный запуск двигателей МЛМ, который, в итоге, развернул МКС и сместил ее ориентацию в космическом пространстве.

Об этом сообщает NASA.

Инцидент, говорят в США, произошел спустя некоторое время после успешной стыковки. По неизвестной пока причине, когда космонавты уже открыли люк внутреннего модуля, незапланированно включились двигатели российской “Науки”.

В результате, МКС начала вращаться, и чтобы это остановить, космонавтам пришлось запускать двигатели другого модуля и грузового корабля.

На момент выхода новости МКС пребывает в стабильном состоянии, за чем пристально наблюдают диспетчеры управления полетами в Хьюстоне. Безопасности экипажа ничего не угрожает, а в Роскосмосе обещают провести расследование данного ЧП.

Напомним, это отнюдь не первое ЧП с россиянами на МКС. Весной в российском модуле "Звезда" произошла утечка воздуха, о чем стало известно благодаря переговорам экипажа с Землей, которые транслирует NASA. В результате, космонавтам пришлось закрыть люк в отсек, где произошла утечка, и он был заблокирован до июля.