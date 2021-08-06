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Предзаказ уже открыт: в Японии показали полностью электрический самолет (видео)

Предзаказ уже открыт: в Японии показали полностью электрический самолет (видео)
Обновлено 20:41 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Пока мир всерьез задумывается о переходе на полностью электрические автомобили, японская компания Tetra Aviation пошла дальше и представила полностью электрический одноместный самолет.

Как сообщает Robb Report, их детище получило название Mk-5. 

Самолет работает по принципу вертикального взлета и посадки и позволяет на одном заряде преодолеть 160 км на скорости 160 км/ч. 

Фюзеляж выполнен из алюминия и углепластика. 

В ширину самолет достигает 8,5 метра, а в длину чуть больше шести. При этом весит этот агрегат лишь 453 килограмма. 

Полет обеспечивают 32 винта, расположенных вдоль крыльев, также имеется один сзади, который должен помочь при взлете. 

Управление осуществляется при помощи джойстика в полуавтоматическом режиме. Таким образом, полет на Mk-5 будет достаточно простым даже для начинающих пилотов. 

Ожидается, что он поступит в продажу уже в следующем году, а предзаказ уже открыт. 

Как сообщалось ранее, повальная электрификация транспортных средств пришлась по душе далеко не всем. В частности среди противников этой идеи японский автомобильный гигант Toyota, который настаивает на развитии гибридных и водородных двигателей. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Япония, Самолет, Tetra Aviation.
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