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Samsung презентовал новые гибкие смартфоны (фото, видео)

Samsung презентовал новые гибкие смартфоны (фото, видео)
17:58 Сегодня Телеграф фото cnbc.com

На сегодняшней онлайн-презентации технический гигант Samsung презентовал свои новые смартфоны. Новые "раскладушки" от Samsung будут оснащены подэкранной камерой и датчиками здоровья.

Samsung  Galaxy Z Fold 3

самсунг

скриншот из видео

Смартфон Galaxy Z Fold 3 получил 7,6-дюймовый основной AMOLED-дисплей, добавилась поддержка S Pen. Также смартфоном можно пользоваться в закрытом виде - его внешний дисплей функционирует как на обычном смартфоне. При этом впервые смартфон серии Galaxy Z оснастили стилусом.

Также смартфон стал гордым обладателем камеры, спрятанной под экраном. Таким образом Galaxy Z Fold 3 обеспечивает полный эффект присутствия при просмотре видео. 

Galaxy Z Fold 3

скриншот из видео

В смартфоне встроены 12 Гб оперативной памяти. Также его корпус укреплен стеклом Gorilla Glass Victus, устойчивым к падениям и царапинам.  

 

В Samsung рассказали, что в смартфоне используется новая технология, обеспечивающая на 29% более высокую яркость дисплея при меньшем потреблении энергии. 

Гаджет также сделали водостойким. Смартфон будет доступен в черном и зеленом цветах. 

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 3

скриншот из видео

У Galaxy Z Flip 3 обновился внешний экран — он стал в четыре раза больше по сравнению с предыдущей моделью. Диагональ главного дисплея составила 6,7 дюймов, диагональ дисплея в закрытом виде 1,9 дюйма. При этом нет необходимости открывать устройство, чтобы просмотреть уведомления и сообщения. 

Производитель также улучшил функции камеры. Режим Flex теперь позволяет делать селфи без помощи рук.

 

Если устройство частично сложено, то пользователь сможет перенести видео в верхнюю половину экрана, а иконки регулировки яркости и громкости — в нижнюю.

В основе смартфона лежит чип Snapdragon 888, дополненный 8 Гб оперативной памяти.

Flip 3 выпустят в бежевом, черном, лавандовом и зеленом цветах.  

Обе модели поступят в продажу 22 сентября. Galaxy Z Fold 3 будет стоить от 54 тыс. 999 грн, а Galaxy Z Flip 3 - от 30 тыс. 999 грн. Уже сегодня можно оформить предзаказ на обе модели. 

Характеристики новых смартфонов Самсунг

Ранее Samsung разработал устройство для отслеживания неприятного запаха изо рта.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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Samsung, Galaxy Z Flip, смртфон, Galaxy Z Fold 3.
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