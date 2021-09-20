Точно, как у Леопольда: на свалке в России нашли спорткар, похожий на машину персонажа из мультика (фото, видео)

Спортивное авто сделали из запчастей "Запорожца".

В Санкт-Петербурге на одной со свалок нашли старый самодельный автомобиль, который очень похож на машину кота Леопольда из советского мультфильма.

Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает YouTube-канал "AcademeG".

Владельцем двухколесного спорткара с надписью на заднем кузове KVS, является Крылов Вячеслав Сергеевич, о чем свидетельствуют документы на машину и аббревиатура.

Автомобиль построили еще в далеком 1988 году. Именно в те времена были популярны машины с плоским кузовом, и фарами, скрывающиеся в нем, клиновидным профилем.

Спорткар, найденный на свалке

Спортивное авто сделали из запчастей "Запорожца" модели ЗАЗ-968М. Для создания новой машины использовали лонжероны, тормоза, а также переднюю и заднюю подвески. Только кузов спорткара, как и его дизайн, вполне оригинален.

Кроме того, у автомобиля есть стеклянная панель крыши, которая снимается. В салоне же находятся авиационные тумблеры и приборы от советских военных самолетов. Можно сделать вывод, что владелец авто каким-то образом был связан с авиацией, или же просто интересовался ею.

Когда авто только создавали, то поставили двигатель от "Запорожца", однако затем заменили его на более мощный от ВАЗ-21081. Это была карбюраторная 1,1-литровая "четверка", которая в оригинале развивала 54 л.с.

Творческий создатель авто, кроме того, приладил перед карбюратором электрический вентилятор, чтобы разгонять избыточный воздух. Таким образом, появился древний образец современного электрического наддува.

Спорткар стоял на свалке около 15 лет, поэтому завести его было непросто. Вот только поехать машина не смогла, поскольку не работали сцепления и коробка передач.

Теперь блоггеры, которые отыскали старое авто, отремонтируют его и передадут в музей или продадут, если найдется покупатель на такой эксклюзив.

Ранее "Телеграф" сообщал, что студент из Москвы (Россия) переделал старый автомобиль и полностью покрыл его коврами.