Списание изношенных вагонов реанимирует украинское вагоностроение - топ-менеджер УЗ

За последние пять лет, в результате массового ввоза в Украину списанных вагонов (т.н. «вагонометаллолома») из Российской Федерации, украинская вагоностроительная отрасль практически умерла.

Такое мнение в интервью агентству «Интерфакс-Украина» высказал заместитель директора департамента по коммерческой работе «Укрзализныци» Валерий Ткачев.

«Если на пике производство вагонов в Украине составляло свыше 50 тыс. ед. в год, то в прошлом году построено всего 3200 вагонов (падение около 71%). В 2021 году за девять месяцев построено вообще только 1200 вагонов (падение примерно на 51%)», — сказал он.

По его словам, машиностроение и вагоностроения в Украине умирают. «А в вагоностроении — более 30 тыс. работников, примерно 12 предприятий. Заводы сейчас на грани закрытия, теряют работу работники, смежные производства тоже стагнируют», — сообщил В.Ткачев.

Отвечая на вопрос о том, сколько средств необходимо УЗ на программу обновления подвижного состава, то В.Ткачев сообщил, что «Укрзализныця» планирует в течение 7 лет инвестировать в строительство 22,6 тыс. вагонов около 50 млрд. грн. Частные владельцы в течение 7 лет приобретут 23,25 тыс. вагонов, израсходовав на это 56,6 млрд. грн.

«В целом программа предусматривает строительство около 46 тыс. вагонов за 107 млрд. грн. в течение семи лет», — констатировал топ-менеджер.

По его словам, из этих 46 тыс. вагонов около 14,5 тыс. планируется построить на мощностях «Укрзализныци», а другие будут строить на частных вагоностроительных предприятиях.

«Эта программа на самом деле очень умеренная, многократно просчитаны различные варианты, проанализированы сроки службы вагонов для того, чтобы это не было стрессом для всех стейкхолдеров программы. Ежегодно будет списываться и строиться от 3 до 11 тыс. вагонов», — подчеркнул В.Ткачев.