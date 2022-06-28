Автогражданка подорожает уже с 1 июля – что случилось и сколько придется отдать

За страховой полис автовладельцам придется заплатить больше на 150-300 гривен

С 1 июля украинские автовладельцы должны будут платить за страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности (ОСГПО) несколько больше чем сейчас.

Причина тому – вступление в силу Постановлений НБУ от 30 мая, которыми вносятся изменения в обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев авто.

Начиная с июля страховые суммы вырастут, теперь придется платить за:

повреждение имущества — 160 тысяч гривен (раньше 130 тысяч);

— 160 тысяч гривен (раньше 130 тысяч); причинение вреда жизни и здоровью участнику дорожно-транспортного происшествия (на одного потерпевшего) — 320 тысяч гривен (ранее 260 тысяч);

(на одного потерпевшего) — 320 тысяч гривен (ранее 260 тысяч); самостоятельное оформление ДТП его участниками для страховой компании, что будет сделано согласно европротоколу — 80 тысяч гривен (ранее 50 тысяч).

В НБУ объяснили эти изменения стремлением приблизить украинский рынок страхования к европейским стандартам.

Для рядовых автовладельцев эти нововведения обойдутся в дополнительные 10-20% которые им придется заплатить за поли ОСГПО. Так, если сейчас в зависимости от авто и страховой компании за полис украинские автовладельцы платят от 1330 до 1770 гривен, с 1 июля его стоимость вырастет как минимум до 1450-1600 гривен.

Также с 1 июля будет отменена бесплатная растаможка импортных авто. В Таможеной службе считают, что дефицит, связанный с войной, преодолен, потому можно возвращаться к сбору налогов при завозе машин из Европы, США и других направлений.