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Как вести себя водителю при разговоре с полицейским: три главных нюанса

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Полицейские не должны превышать своих полномочий, следя за порядком на дороге Новость обновлена 01 июля 2022, 10:16
Полицейские не должны превышать своих полномочий, следя за порядком на дороге

Часто водителям-новичкам достается больше, чем людям, много лет отсидевшим за рулем

Любой выезд на автомобиле обязывает водителя к определенному этикету на дорогах. Прежде чем отправиться к поездку, стоит проверить техническую исправность машины, а также вспомнить свои права и обязанности, как участника дорожного движения. Это явно пригодится в случае, если вас остановят представители Нацполиции.

Как отмечают на портале bigmir.net, часто правоохранители бывают более строги к молодым, нежели к опытным водителям. И даже если вы действительно не так давно сидите за рулем, есть несколько хитростей, которые помогут вам это скрыть при общении с полицейскими. Их всего три.

  • Обращайтесь на "Вы". Элементарную вежливость никто не отменял даже в самых неопределенных и напряженных ситуациях. Если полицейские внезапно решили проверить вашу выдержку, продемонстрируйте ее мощность. Общайтесь с полицейскими исключительно спокойным тоном, используйте обращение "вы".
  • Ведите разговор с включенной видеокамерой. Это может быть как камера телефона, так и автомобильный регистратор. Второе поможет вам еще и доказать свою правоту в случае ДТП, когда виновником является кто-то другой, но обвиняют вас. Да и в целом ведение видеосъемки обычно "отрезвляет" даже наиболее дерзких людей, в том числе среди правоохранителей.
  • Помните о своих правах и обязанностях. Водитель обязан знать Правила дорожного движения, а также некоторые законы, которые помогут избежать ненужных проверок и вопросов со стороны полицейских. Так, статья 19 Конституции Украины позволяет гражданам нашей страны не выполнять требования полицейских, если их суть не определяется законодательством. Поэтому, к примеру, если вас обязывают показать начинку вашего капота, вы с легкостью можете от этого отказаться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как про автомобиль можно позаботиться в жаркое летнее время. Несколько простых советов могут продлить вашему "железному коню" безремонтную жизнь.

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#Автомобиль #Полиция #Советы #Водитель