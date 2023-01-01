Морозы не помешают: как правильно разогревать автомобиль зимой

Если температура на улице опустилась довольно сильно, двигателю понадобится больше времени, чтобы потом хорошо работать

Многие украинцы внимательно следят за прогнозами погоды на зиму-2023, чтобы понимать, ожидает ли нас серьезное похолодание. В условиях войны это дополнительные вызовы, но определенные "приветы" из прошлого мы тоже имеем в деталях. Так, например, сильные морозы обычно влияют на определенные нюансы управления автомобилем. В частности, машина требует больше времени для прогрева.

О подобных моментах автолюбителям напоминает УНИАН. Несколько простых правил по заведению автомобиля при низких температурах зимой смогут продлить жизнь двигателю вашей "железной лошадки" без лишних усилий.

Самое первое и самое главное — зимой действительно необходимо предварительно прогревать двигатель (это хорошая привычка и для теплого времени года).

Перед тем, как запустить машину, устройте разогрев аккумулятору. Для этого понадобится лишь несколько раз моргнуть фарами. Больший эффект даст дальний свет.

Помните, что бензонасосу требуется несколько секунд после включения зажигания для прокачки топлива в двигатель.

Быстрее прогреться двигателю помогут дополнительно включенные функции – например, освещение или обогрев салона.

Прогревание двигателя при сильном морозе требует времени – не менее 10-15 минут.

Если показатели ртутного столбика термометра опустились ниже 30 градусов мороза, не стоит эксплуатировать собственное авто.

Отметим отдельно, что предварительный прогрев автомобиля проводят для того, чтобы топливо подавалось в нормальном режиме. Влияет это и на дальнейший выпуск газов.

Напомним, ранее мы объясняли, как без лишних проблем и усилий можно быстро заменить масло в автомобиле.

Также "Телеграф" рассказывал, без каких вещей в багажнике автомобиля лучше не обходиться как опытному водителю, так и начинающему шоферу.