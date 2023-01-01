Морозы не помешают: как правильно разогревать автомобиль зимой
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Если температура на улице опустилась довольно сильно, двигателю понадобится больше времени, чтобы потом хорошо работать
Многие украинцы внимательно следят за прогнозами погоды на зиму-2023, чтобы понимать, ожидает ли нас серьезное похолодание. В условиях войны это дополнительные вызовы, но определенные "приветы" из прошлого мы тоже имеем в деталях. Так, например, сильные морозы обычно влияют на определенные нюансы управления автомобилем. В частности, машина требует больше времени для прогрева.
О подобных моментах автолюбителям напоминает УНИАН. Несколько простых правил по заведению автомобиля при низких температурах зимой смогут продлить жизнь двигателю вашей "железной лошадки" без лишних усилий.
- Самое первое и самое главное — зимой действительно необходимо предварительно прогревать двигатель (это хорошая привычка и для теплого времени года).
- Перед тем, как запустить машину, устройте разогрев аккумулятору. Для этого понадобится лишь несколько раз моргнуть фарами. Больший эффект даст дальний свет.
- Помните, что бензонасосу требуется несколько секунд после включения зажигания для прокачки топлива в двигатель.
- Быстрее прогреться двигателю помогут дополнительно включенные функции – например, освещение или обогрев салона.
- Прогревание двигателя при сильном морозе требует времени – не менее 10-15 минут.
- Если показатели ртутного столбика термометра опустились ниже 30 градусов мороза, не стоит эксплуатировать собственное авто.
Отметим отдельно, что предварительный прогрев автомобиля проводят для того, чтобы топливо подавалось в нормальном режиме. Влияет это и на дальнейший выпуск газов.
Напомним, ранее мы объясняли, как без лишних проблем и усилий можно быстро заменить масло в автомобиле.
Также "Телеграф" рассказывал, без каких вещей в багажнике автомобиля лучше не обходиться как опытному водителю, так и начинающему шоферу.