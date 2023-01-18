Бережем топливо в холода: как снизить расход бензина автомобилем зимой

Полезные советы для новичков

Опытные водители знают, что в зимнюю пору автомобиль начинает потреблять больше топлива, однако наверняка у них есть в запасе несколько полезных зимних советов, которые помогут решить эту проблему. Но есть и несколько рекомендаций для новичков.

Как говорится в материале 24 канала, расход топлива в зимнюю пору неизбежно увеличится и полностью избежать этого нельзя, но все же есть моменты, о которых стоит помнить.

Прогрев двигателя

Отправляться в путь на совсем холодном двигателе нельзя, но и долго тратить бензин впустую тоже не стоит. В зависимости от температуры воздуха для прогрева будет достаточно 2-3 минут.

Современные двигатели лучше прогреваются в движении и это стоит запомнить, однако на первых километрах давать большую нагрузку высокими и низкими оборотами не стоит.

Движение "на холодную"

Обычно рабочая температура двигателя составляет около 90 градусов и пока он не разогрелся до этого значения топливо в нем будет сгорать в невыгодных условиях.

То есть, пока он не прогреется до конца, то давать автомобилю большую нагрузку, вроде буксировки грузов, поднятия в горку, движения на большой скорости явно не стоит.

Лишние потребители энергии

Современные автомобили часто оснащаются всевозможными удобствами, вроде подогревов стекла, руля или сидения, но все они требуют дополнительных затрат топлива. Также часто зимой в автомобиле может работать кондиционер для обдува переднего стекла.

Отключать абсолютно все точно не стоит, однако для экономии топлива от всего ненужного можно отказаться.

Шины

Шипованная резина имеет больший коэффициент сопротивления, что сказывается на расходе топлива. Тот же эффект может произойти из-за того, что холода понижают давление в колесах значительно ниже необходимого, потому перед отправкой в путь стоит обратить внимание на манометр.

Снег на кузове

Даже небольшой слой снега или льда на кузове заметно сказывается на аэродинамике автомобиля при движении на скоростях выше 50-60 км/ч. Поэтому не стоит лениться убрать снег до того, как он замерзнет и превратится в ледяную корку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро очистить всю машину от налипшего льда. Правильный подогрев может помочь и дворникам, если они прилипли к лобовому стеклу.