Как водителю перестроиться с зимней на весеннюю трассу: три главных совета

Узнайте, как избежать усталости в новом сезоне и застраховаться от встреч с "подснежниками"

Несмотря на то, что завершается зимняя пора, сложные условия на дорогах все еще никуда не деваются. Конечно, прогревать машину каждый день уже не нужно, однако большинство автомобилистов с приходом весеннего тепла сталкиваются с новыми вызовами.

Весенняя статистика ДТП не слишком оптимистичная, пишет autogid. И март-месяц не зря считается одним из самых сложных для водителей, их пассажиров и обычных прохожих.

1. Как справиться с усталостью и упадком сил

Перепады температуры, усталость, повышенная нервозность, проблемы с концентрацией и сонливость – все это опасно, когда вы за рулем. В это время важно уделить внимание здоровью. Качественный сон, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, ограничение жирной пищи и алкоголя — все это поможет избежать неприятных ситуаций на дороге. Также желательно держать в салоне авто энергетический батончик, термос с крепким чаем или легкий перекус, чтобы взбодриться в нужный момент.

2. Проблема с дорожным покрытием

Проблема в асфальте, который сходит вместе со снегом: дорожное покрытие изнашивается за зиму, а дорожная разметка стирается, начинают попадаться больше дорожных ям, которые ранее были скрыты под снегом, возникают проблемы с подвеской и ходовой из-за погодных условий и химических реагентов. В это время важно избегать проблемных участков трассы. Также не лишним будет отправить авто на шиномонтаж и устроить профилактический визит на СТО.

3. "Подснежники" на дороге

Так называют неопытных водителей, которые появляются на дорогах весной. Зимой они выезжают редко, а в теплое время года возвращаются на дороги. Кроме того, на трассах появляются автомобили, чье техническое состояние просто вызывает ужас. Специалисты советуют быть внимательными на дорогах — это главная страховка от встречи с "подснежником". Не стоит забывать пристегиваться не только водителям, но и пассажирам. А для детей обязательно нужно приобрести автокресло.

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