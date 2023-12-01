Курьезный случай: очень дорогой Porsche не смогли угнать из-за "механики" (видео)

Только испугали бедного мужчину

На днях в окрестностях Вашингтона, США, произошел курьезный инцидент. Группа молодых людей пыталась угнать роскошный автомобиль, но не смогла этого сделать.

На видео, опубликованное изданием Fox5, ссылаясь на местную полицию, видно, что четверо молодых мужчин подъехали к ресторану на кроссовере и преградили дорогу владельцу Porsche 718 Boxster. Он очень испугался воров и отдал ключи от машины.

Затем трое злоумышленников остались ждать в своей машине, а четвертый сел в Porsche и пытался его завести. Но авто сразу заглохло. После нескольких неудачных попыток преступники покинули свои намерения и вернулись в свой кроссовер.

Дело в том, что в США очень мало людей ездит на автомобиле на "механике", около 90% машин здесь на "автомате". Потому и не удивительно, что злоумышленник не умеет на такой ездить. Поэтому именно механика оказалась самой надежной противоугонной системой.

Этот Porsche 718 Boxster может стоить около 70 тысяч долларов

Porsche 718 Boxster – это спортивный автомобиль от немецкого производителя Porsche, входящий в линейку моделей Porsche 718. Один из ключевых моментов в истории модели – это переход к новому поколению в 2016 году, когда 718 Boxster получил дополнительный инженерный потенциал. При этом автомобиль получил новое обозначение "718", напоминающее о легендарных гоночных автомобилях Porsche 718.

Одна из особенностей Porsche 718 Boxster – это его двигатель. Большинство моделей оборудованы турбированными бензиновыми двигателями серии Boxer. Эти двигатели обеспечивают высокую производительность и спортивные характеристики. Конструкция с двигателем Boxer (горизонтально расположенным) придает автомобилю низкий центр тяжести, что оказывает положительное влияние на управляемость. Такой автомобиль, как на видео, может стоить около 70 тысяч долларов.

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