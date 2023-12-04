Внедорожник BYD вместо 5 литров бензина тратит 18, заявил блогер: компания готовит иск

В компании провели собственное расследование после заявлений блогера

Брутальный пятиметровый внедорожник BYD Leopard 5, представившийся летом 2023 года, произвел настоящий фурор как на местном рынке, так и на мировом. Он заинтересовал публику своим дизайном, а также экономным расходом топлива.

По заявлениям автопроизводителя, он должен составлять 5 литров на 100 км. И это очень мало как для машины такого размера. Об этом сообщает Мydrivers.

Известный китайский блогер решил проверить, правда ли это. Он провел тест-драйв и опубликовал результаты на своей странице в соцсетях. По словам инфлюенсера, в компании прибегли к обману, ведь внедорожник тратит не 5 литров бензина, а целых 18.

Что сказали в BYD

Производитель автомобилей BYD является одним из самых популярных в Китае и ценит свою репутацию. Его специалисты решили выяснить, как такое могло произойти. Проведя собственное расследование, в BYD было обнаружено нечто неожиданное.

В компании пытались выяснить, каким был стиль вождения блогера. Для этого они обратились в дорожную полицию. Согласно записям камер наблюдения, оказалось, что блогер на трассе разгонялся до максимальных показателей – около 180 км/ч. На такой скорости любой автомобиль тратит больше топлива, но не в четыре раза.

Впоследствии обнаружили еще одну интересную особенность: разогнавшись до 180 км/ч, автомобиль резко останавливался прямо среди трассы. Этот факт подтвердили свидетели. Такой стиль вождения мог повлечь за собой не только аномальный расход топлива, но и серьезное ДТП.

В погоне за просмотрами и хайпом блогер разгонялся до максимальных показателей, а затем резко останавливался. Поэтому такой расход топлива не удивителен, он мог бы быть значительно больше. В компании BYD заявили, что уже готовят иск против инфлюенсера о защите репутации.

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