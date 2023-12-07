Очень дешевый кроссовер из Китая получил 5 звезд в краш-тестах

Это авто получило лучшие результаты краш-тестов, чем большинство дорогих кроссоверов

Китайские автомобили каждый год завоевывают все больше внимания на мировом авторынке. Дело в том, что они становятся более надежными, качественными, но при этом остаются очень дешевыми.

Европейская программа по проверке надежности авто C-NCAP проверила новый китайский кроссовер Geely Galaxy L7, подвергнув его многочисленным краш-тестам. Автомобиль очень дешевый – в почти топовой комплектации он стоит всего 23 тысячи долларов, сообщает издание Carnewschina.

Результаты краш-тестов Geely Galaxy L7

Кроссовер получил общую оценку 90%, и это очень много. Это почти на 10% больше среднего результата всех протестированных машин.

За столкновение со 100-процентным перекрытием он получил 21,68 балла из 24 возможных, за столкновение с движущимся и деформируемым барьером — 21,29 балла из 24.

Также специалисты имитировали столкновение со столбом. Здесь кроссовер получил максимальную оценку. Для пешеходов модель безопасна на 80% — и это на 8,19% больше средних показателей.

По мнению специалистов, функции активной безопасности в Galaxy L7 работают идеально, но, к сожалению, нет системы контроля слепых зон. Потому Galaxy L7 признали одной из самых безопасных машин в мире. У него более высокие оценки, чем у таких авто как Volkswagen ID.6X или Nissan Ariya.

Построен этот электрокар на платформе e-CMA. Такая же используется у Geely, Lynk & Co, а также Volvo XC40.

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