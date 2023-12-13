Как правильно вести себя, если попали в ДТП: топ-3 совета
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Украинцам рассказали, как правильно вести себя, когда попали в ДТП
От ДТП не застрахован ни начинающий водитель, ни автомобилист с опытом. Никто не хочет попасть в такую ситуацию.
В случае, если это произошло, лучше знать, как правильно себя вести. Это поможет сберечь ваши нервы.
Сохраняйте спокойствие и включите "аварийку"
Если вы попали в ДТП, нужно, прежде всего, овладеть собой. Проверьте, в порядке ли вы, и не травмировались ли ваши пассажиры.
Далее включите аварийные огни и извлеките из багажника знак аварийной остановки. Это поможет обезопасить себя и других участников дорожного движения.
Вызовите полицию
Вызовите полицию, если повреждения транспортных средств значительны или есть пострадавшие. В таком случае лучше также попросить свидетелей остаться до прибытия следователей по ДТП.
Если повреждения незначительны, а пострадавших или жертв нет, при этом оба участника ДТП согласны с обстоятельствами происшествия либо один из них признал свою вину, а сумма ущерба не превышает 80 тысяч гривен, можно воспользоваться Европротоколом.
Зафиксируйте вред
Всегда фотографируйте место ДТП и повреждения, полученные автомобилем. Это может являться решающим доказательством в вопросах страхования. Запишите имя и паспортные данные другого участника ДТП, его номер страховки и телефон.
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