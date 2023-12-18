Запас хода более 400 км, недорого: в Украине появилась новая марка электрокаров

Украинский рынок наполняется новыми моделями электрокаров

Рынок электрокаров растет бешеными темпами. Как на мировой рынок, так и на украинский, каждый день попадают новые модели.

В частности, на днях в Украине появилась новая автомобильная марка под названием Maxus. Об этом сообщается на официальном сайте дилера.

Ее название широкой общественности пока не известно. Но следует знать, что она принадлежит к крупнейшему в Китае концерну по производству авто SAIC. Ее авто под маркой MG также достаточно успешно продаются в Европе, Великобритании и Австралии.

Ассортимент электрокаров

Зайдя на украинский рынок, бренд предлагает 4 совершенно разных модели – от кроссовера и до грузовика. Самым маленьким из них является Maxus Euniq 6.

Maxus Euniq 6 – среднеразмерный кроссовер с запасом хода 452 км. Здесь установлен двигатель мощностью 177 "лошадей" и аккумулятор на 70 кВт∙ч. Стоит автомобиль от 36 тысяч долларов в базовой комплектации.

Maxus Euniq 5 – это минивэн с батареей на 70 кВт∙ч и запасом хода 437 км. Двигатель имеет мощность в 177 лошадиных сил. Стоит этот автомобиль 40 тысяч долларов.

Есть еще огромный 7-местный или 8-местный (в зависимости от версии) минивэн Mifa 9. Он существенно дороже – около 70 тысяч долларов по сегодняшнему курсу. Однако здесь значительно сильнее двигатель — на 245 "лошадей" и большая батарея — на 90 кВт·ч. Хотя на запасе хода это не отразилось из-за размера автомобиля. Он может проехать на 1 заряде 440 км.

Также компания Maxus в первый раз выводит на украинский рынок электропикап. T90 EV оснащен электромотором на 180 л. и батареей на 88 кВт∙ч. Запас его хода ограничен на отметке 330 км.

Есть также коллекция коммерческих автомобилей. Это исключительно электрические грузовики и фургоны e-Deliver. Поставляются они с разной длиной кузова, запасом хода. Есть также несколько вариантов с платформой, оборудованной специальными приспособлениями для перевозки различных грузов.

Как сообщал "Телеграф" ранее, китайцы выпустят конкурента Tesla Model Y. Он будет вдвое дешевле американского варианта.