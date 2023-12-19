Продать авто теперь можно через "Дію": Зеленский и Федоров рассказали детали

Перекупам этой услугой пользоваться не разрешат.

Сервис купли-продажи авто в "Дії" заработает уже сегодня. Запустят возможность быстрой перерегистрации транспортных средств в полночь.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Diia Summit, передает корреспондент "Телеграфа".

Перерегистрация авто в "Дії": как это работает

По словам главы государства, продажа авто займет 15 минут. Номерной знак и техпаспорт можно получить, заказав доставку по почте или курьеру.

Напомним, что Diia Summit — это ежегодная мера в сфере информационных технологий, которая проводится с 2020 года. Организаторами саммита является Минцифры.

Глава ведомства Михаил Федоров рассказал, что обработка заявки будет продолжаться до 1 часа. "Это возможность переоформить, то есть купить или продать авто вообще без центров МВД. Чисто онлайн, через QR-код или по ссылке, сделать это быстро". Как говорит Федоров, теперь не нужно общаться офлайн и тратить свое время на переоформление.

Важно: услуга доступна только для тех, кто продает машину впервые за год. У перекупов такой возможности не будет, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Среди других новинок, представленных на Diia Summit, есть улучшенная услуга по регистрации ФЛП (ранее можно было только закрыть), специальные услуги для моряков и "ЭПредприниматель". Всего с помощью нескольких кликов можно изменить контактную информацию о предпринимателе, фамилии, КВЭДах и т.д. Для этого не нужно будет обращаться к госрегистратору.

Как ранее писал "Телеграф", в Украине продолжается мобилизация населения в ряды ВСУ. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, будут ли посылать повестки военнообязанным в приложении "Дія".