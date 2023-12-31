В Украину привезли новейшую Tesla-2023 с запасом хода 630 км

Этот автомобиль может стоить до 55 тысяч долларов.

В Украине была замечена новейшая версия электрокара Tesla Model 3. Ее выпустили всего несколько месяцев назад.

Седан был сфотографирован в Киеве. Его показали на инстаграмм-странице Topcars UA.

Особенности новой Tesla Model 3

В сравнении с предыдущей версией Model 3, эта машина имеет новый интерьер, немного измененный дизайн и увеличенный запас хода. Отличить эту версию можно по другому передку, новому капоту, бамперу и фарам.

В салоне Tesla Model 3 теперь новый руль, добавили беспроводные зарядки для смартфонов. В качестве опций также появился отдельный тачскрин для пассажиров сзади. А еще – увеличили багажник. Его объем теперь составляет 594 литра.

Приехавшая в Украину модель полноприводная. Она оборудована двумя двигателями, суммарная мощность которых составляет 346 лошадиных сил. Максимальная скорость – 200 км/ч. А с нуля до сотни этот электрокар разгоняется всего за 4,4 секунды. Несмотря на то, что электрокар имеет такую же батарею, как и предшественник, запас хода вырос и теперь составляет 629 км.

Как сообщал Телеграф ранее, популярные электрокары Tesla Model Y и Hyundai Ioniq 5 сравнили в реальных условиях. Электрокары сравнивали по таким показателям, как производительность, запас хода, динамика и цена.