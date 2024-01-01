Стоит четверть миллиона долларов: в Украине замечен один из самых быстрых суперкаров мира (фото)

Просто ракета на колесах

На украинских дорогах нередко можно увидеть дорогие, эксклюзивные и оригинальные автомобили. Иногда суперкары могут быть припаркованы даже где-то посреди хрущевок.

На этот раз один из таких суперкаров был выставлен на продажу. Речь идет о кабриолете Porsche 911 Targa 4GTS. Соответствующее объявление размещено на инстаграм-странице autobazar_ua1.

Porsche 911 Targa 4GTS: технические характеристики

Главная особенность машины в том, что этот Porsche 911 – один из самых быстрых суперкаров в мире. Его максимальная скорость составляет 307 км/ч. А с нуля до сотни он разгоняется всего за 3,3 секунды.

Кузов этого автомобиля – кабриолет. Он почти новый – пробег всего 4 тысячи километров. Под капотом установлен трехлитровый шестицилиндровый бензиновый двигатель, работающий в паре с автоматической коробкой передач. Его мощность составляет безумные 480 лошадиных сил. Повод – только передний.

Заглянув в салон такого авто, можно увидеть кожаную обивку, спортивные сиденья, климат- и круиз-контроль, подушки безопасности, есть камера заднего вида и многое другое.

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