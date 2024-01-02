Настоящий прорыв: назван китайский производитель, который за год увеличил продажи авто на 100%

Бренд продемонстрировал ощутимый рост

В течение декабря компания Great Wall Motor (GWM) продала около 30 тысяч автомобилей на новой энергии. Это больше почти на 169%, чем в начале года.

Общий уровень продаж авто этого концерна составил 261 тысячу 546 автомобилей. Это на 98,39% больше, чем в 2022 году, пишет Сarnewschina.

Напомним, что Great Wall Motor владеет несколькими автомобильными брендами. В частности, это GWM Pickup, Haval, Ora, Tank и Wey. Они ежемесячно росли на 17,7%, а за квартал – на 57,14%.

Среди них самым популярным брендом, выпускаемым NEV-автомобилями, является Haval. Он продал 77 тысяч своих авто, что на 649% больше, чем в 2022 году. К концу этого года все автомобили будут оборудованы гибридной технологией Hi4.

В этом году концерн сконцентрируется на местном и европейском рынке (сейчас машины бренда представлены на 8 рынках стран ЕС). Также продажи автомобилей развернут на рынках Юго-Восточной Азии.

Что такое NEV-технология?

Автомобили, которые называют NEV – это маленькие и компактные электрокары. NEV на английском языке означает "Neighborhood Electric Vehicle", что переводится как "Электрический транспорт по соседству" или "Транспорт для городских кварталов". Это электрические транспортные средства обычно предназначены для коротких расстояний и обслуживания городских районов.

NEV-авто – это электрические гольфкары, маленькие электрические автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для небольших расстояний и низкой скорости.

Эти транспортные средства обычно имеют ограниченный диапазон и скорость, ориентированные на короткие поездки по городу. Они могут использоваться для перемещения в зоне городской инфраструктуры, таких как поля для гольфа, курорты, кемпинги или промышленные объекты. NEV-авто также могут использоваться в качестве альтернативного транспорта для коротких расстояний в рамках городского движения для уменьшения загрязнения окружающей среды и уменьшения трафика.

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