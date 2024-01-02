Один из самых популярных в Украине кроссоверов получил рестайлинг: основные изменения

Автомобиль будет стоить в Украине около 24 тысяч долларов

Сегодня открывается предварительное бронирование на обновленный кроссовер Hyundai Creta 2024 года. Презентация автомобиля пройдет 16 января.

Автомобиль получил первое обновление дизайна во втором поколении. Выпустят семь широких комплектаций, сообщает zigwheels.

Hyundai Creta 2024: обновление в дизайне

Автомобиль получил обновление как снаружи, так и внутри. В частности, в салоне находим двухзонную систему климат-контроля, 360-градусную камеру, совершенно новую приборную панель, много портов для зарядки и т.д. Имеются изменения также в материалах обивки салона.

Относительно экстерьера, то изменения в дизайне заметны. Особенно отличается капот, другие фары и форма кузова. Решетка радиатора стала более квадратной, фары – светодиодными.

Под капотом расположен 1,5-литровый турбобензиновый двигатель. Он работает в паре вместе с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность двигателя – 160 лошадиных сил.

Автомобиль будет продаваться в шести цветах. Также можно заказать модель в двух цветах. К примеру, белую с черной крышей. Цены пока не объявлены.

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