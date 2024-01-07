Надвигаются морозы: 4 ошибки, которые нельзя делать при запуске двигателя

Украинцам рассказали, как правильно заводить авто зимой

Когда на улице минусовая температура, завести машину может быть сложно. Происходит это из-за переохлаждения двигателя и других его систем.

Чтобы избежать возможного ущерба для автомобиля, нужно знать, как правильно его заводить. Не допускайте этих 4 распространенных ошибок, и ваша машина скажет спасибо.

Ошибка №1

Когда на улице -20 или даже -10, нужно соблюдать осторожность, когда возвращаешь ключ в замке зажигания. Эта небольшая ошибка может стоить вам дорогостоящего ремонта.

Дело в том, что севшие в холодную машину автомобилисты сразу запускают стартер. Необходимо включить только зажигание. Через несколько секунд, когда индикаторы на панели приборов погаснут, можно поворачивать ключ. Это время требуется бортовому компьютеру автомобиля для получения информации с датчиков. Тогда автомобиль выбирает нужный алгоритм подачи топлива и системы будут оптимально прогреваться.

Ошибка №2

Также часто водители, когда заводят автомобиль, забывают нажимать на педаль сцепления. Это нужно делать обязательно, чтобы отключить КПП от двигателя. Если этого не сделать, будет работать не только коленвал двигателя, но и шестеренчатые трансмиссии. Они смазаны моторным маслом, которое при минусовых температурах сгущается. Это сильно увеличивает нагрузку на двигатель и трансмиссию.

Ошибка №3 и 4

Если двигатель автомобиля не заводится, многие водители допускают такие распространенные ошибки: давят педаль газа и постоянно крутят ключом в замке зажигания. Первую из них нельзя делать категорически, ведь так свечи просто заливаются топливом.

Поворачивать ключ в стартовое положение можно не более пяти раз, удерживая до 10 секунд. Если машина все равно не заводится, нужно найти причину этого, а не продолжать ломать системы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько действительно нужно для прогрева авто зимой. Эксперт считает, что чрезмерный прогрев мотора так же вреден, как и слишком короткий.