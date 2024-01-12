Умение делать танковый разворот нового Mercedes-Benz Geländewagen показали на видео

Особенность танкового разворота в том, что эту функцию можно реализовать только на электрокаре.

Сейчас в Лас-Вегасе проходит выставка потребительской электроники CES 2024. На мероприятии представили многие новые модели авто. Среди них особого внимания заслуживает Mercedes-Benz Geländewagen.

Это уникальный автомобиль, обладающий особой функцией – умением делать танковый разворот. Ранее показывали только эскизы, а теперь появился видеоролик, в котором демонстрируется концепция, сообщает Car and driver.

Особенности Mercedes-Benz Geländewagen

На мероприятии показали предсерийный образец, поэтому у него все еще есть некоторый камуфляж. Но, несмотря на это, понять, какой будет форма кузова и его размеры, возможно.

Новый электровнедорожник будет выпущен уже до конца этого года. Это будет зависеть от количества имеющихся на заводе анодов с кремнием, используемых для создания сверхлегкой, но мощной батареи.

Оснащен флагманский внедорожник аж 4 электродвигателями. Каждый из них отвечает за 1 колесо. Именно это позволит мастерски выполнять танковый разворот. Речь идет о развертывании на 180 градусов, когда каждое колесо возвращается в противоположных направлениях.

Новый электрический "Гелик" не будет иметь традиционную круглую крышку для запасного колеса. Она почему-то теперь квадратная, со скругленными углами. Скорее всего, запасного колеса там не будет.

Будет также версия с 2 моторами. Однако у них обеих будет полный повод.

Ранее "Телеграф" сообщал, что новейший Porsche Macan жестко тестируется на бездорожье до анонса. Он будет обладать отличными внедорожными свойствами.