Changan выпустит конкурента Toyota Land Cruiser: раскрыты технические характеристики внедорожника

Он оснащен бензиновым двигателем и 2 электромоторами.

Новый китайский внедорожник Deepal G318 EREV от Changan уже проходит процесс сертификации. Это автомобиль, который будет прямым конкурентом таким популярным в Поднебесной и вне ее внедорожников как BYD 5, Tank 400 и даже Toyota Land Cruiser.

Deepal – очень молодой бренд, ему всего больше года. Он создает электрические и гибридные автомобили. Deepal G318 EREV станет третьим автомобилем в модельном ряду автопроизводителя. Местное издание Carnewschina предлагает познакомиться с ним поближе.

Технические характеристики и дизайн Deepal G318

Ранее уже было известно кое-что об этом внедорожнике. Тогда его называли C318. Но теперь производитель официально сообщил, что называться он будет G318 – в честь известного шоссе на границе Китая и Непала. Это еще одно подтверждение отличных внедорожных свойств автомобиля.

Что касается дизайна, то он классический внедорожный — колесные арки широкие, линия капота длинная, большие бамперы и фары. Сзади расположена дверь багажника с поворотным механизмом, на которую установлена круглая коробка для запасного колеса.

В длину автомобиль будет иметь 4 метра 91,5 см, колесная база составляет 28 880 мм. То есть, это среднеразмерный или даже большой внедорожник. На него устанавливаются колеса 18 или 20 дюймов.

Под капотом у Deepal G318 силовая установка из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 110 киловатт. Он не передает крутящий момент на колеса, а только питает два электродвигателя суммарной мощностью 316 кВт. Есть два варианта трансмиссии – с задним и полным приводом.

Стоимость автомобиля будет составлять около 42 тысяч долларов США. В скором времени он появится на китайском рынке.

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