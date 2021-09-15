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Налаштовуємося на позитив: найсмішніші анекдоти про HR-менеджерів

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Налаштовуємося на позитив: найсмішніші анекдоти про HR-менеджерів Новина оновлена 15 вересня 2021, 12:18

Підбірка свіжих анекдотів, яка не дасть вам нудьгувати.

Співбесіда. HR дивиться трудову книжку кандидата за останнім місцем роботи:

- Прийнято на роботу 16 січня, а звільнився 24 січня того ж року. Чому?

- Чим більше тверезішав, тим менше мені там подобалося.

Анекдот про менеджера по персоналу
Анекдот про менеджера по персоналу

- Чому ви пішли з попереднього місця роботи?

- Через втому.

- Яку втому?

- Не знаю, просто вони сказали, що дуже від мене втомилися.

Анекдот про клієнтів
Анекдот про клієнтів

На співбесіді з менеджером з персоналу:

- Назвіть 3 негативні риси вашого характеру!

- Жорстокість … ..М'якість:

- ????

- Ну-у-у, і лукавість.

Анекдот про співбесіду
Анекдот про співбесіду

Новий директор диктує на планерці новий розпорядок дня:

Понеділок — відпочинок після вихідного дня.

Вівторок — підготовка до робочого дня.

Середа — робочий день.

Четвер — підготовка до передвихідного дня.

П’ятниця — передвихідний день.

Субота і неділя — вихідні дні. Є питання?

Один з присутніх: — А скільки ще ми середами гарувати будемо?

Анекдот про співбесіду
Анекдот про співбесіду

Чоловік приходить влаштовуватися на роботу. У відділі кадрів йому кажуть:

- Перші 2 місяці ви будете отримувати 800 доларів на місяць, а потім — 1000.

- Добре, тоді я, мабуть, прийду через 2 місяці.