Налаштовуємося на позитив: найсмішніші анекдоти про HR-менеджерів
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Співбесіда. HR дивиться трудову книжку кандидата за останнім місцем роботи:
- Прийнято на роботу 16 січня, а звільнився 24 січня того ж року. Чому?
- Чим більше тверезішав, тим менше мені там подобалося.
- Чому ви пішли з попереднього місця роботи?
- Через втому.
- Яку втому?
- Не знаю, просто вони сказали, що дуже від мене втомилися.
На співбесіді з менеджером з персоналу:
- Назвіть 3 негативні риси вашого характеру!
- Жорстокість … ..М'якість:
- ????
- Ну-у-у, і лукавість.
Новий директор диктує на планерці новий розпорядок дня:
Понеділок — відпочинок після вихідного дня.
Вівторок — підготовка до робочого дня.
Середа — робочий день.
Четвер — підготовка до передвихідного дня.
П’ятниця — передвихідний день.
Субота і неділя — вихідні дні. Є питання?
Один з присутніх: — А скільки ще ми середами гарувати будемо?
Чоловік приходить влаштовуватися на роботу. У відділі кадрів йому кажуть:
- Перші 2 місяці ви будете отримувати 800 доларів на місяць, а потім — 1000.
- Добре, тоді я, мабуть, прийду через 2 місяці.