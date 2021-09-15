Налаштовуємося на позитив: найсмішніші анекдоти про HR-менеджерів

Чоловік приходить влаштовуватися на роботу. У відділі кадрів йому кажуть:

- Перші 2 місяці ви будете отримувати 800 доларів на місяць, а потім — 1000.

- Добре, тоді я, мабуть, прийду через 2 місяці.