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Для тих, хто встав не з тієї ноги: анекдоти, які змусять вас сміятися

Автор
Анна Барабан
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Для тих, хто встав не з тієї ноги: анекдоти, які змусять вас сміятися

Забавні прикольчики, які зроблять ваш день трохи веселіше і яскравіше!

Нещодавно вичитав, що людина — це єдина жива істота, яка може провести олівцем пряму лінію. Так ось, виявляється, я не людина ...

Анекдот про штори
Анекдот про штори

Ніч в старовинному англійському замку. Гість розгублено бігає по темному і похмурому коридору і раптом натикається на привида, який говорить йому сумним голосом:

- Я тут живу вже чотири століття …

- Ой, як добре! Ви напевно знаєте, де тут туалет …

Анекдот про охоронця
Анекдот про охоронця

- Ви так добре працюєте! Треба б вам додати …

- Зарплату ?!

- Ні звичайно. Роботу.

Анекдот про тещу
Анекдот про тещу

Я заїжджав задом в гараж, і попросив сина допомогти мені і сказати, коли я доїду до стіни. Після удару об стіну син сказав мені: "Рівно 17:45".

Анекдот про зарплатню
Анекдот про зарплатню

Бультер’єр, що забіг на територію лікарні, вилікував трьох пацієнтів з паралічем ніг і ще двох позбавив від запорів …