Для тих, хто встав не з тієї ноги: анекдоти, які змусять вас сміятися

Ніч в старовинному англійському замку. Гість розгублено бігає по темному і похмурому коридору і раптом натикається на привида, який говорить йому сумним голосом:

- Я тут живу вже чотири століття …

- Ой, як добре! Ви напевно знаєте, де тут туалет …