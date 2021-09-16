Для тих, хто встав не з тієї ноги: анекдоти, які змусять вас сміятися
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Нещодавно вичитав, що людина — це єдина жива істота, яка може провести олівцем пряму лінію. Так ось, виявляється, я не людина ...
Ніч в старовинному англійському замку. Гість розгублено бігає по темному і похмурому коридору і раптом натикається на привида, який говорить йому сумним голосом:
- Я тут живу вже чотири століття …
- Ой, як добре! Ви напевно знаєте, де тут туалет …
- Ви так добре працюєте! Треба б вам додати …
- Зарплату ?!
- Ні звичайно. Роботу.
Я заїжджав задом в гараж, і попросив сина допомогти мені і сказати, коли я доїду до стіни. Після удару об стіну син сказав мені: "Рівно 17:45".
Бультер’єр, що забіг на територію лікарні, вилікував трьох пацієнтів з паралічем ніг і ще двох позбавив від запорів …