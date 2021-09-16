Рус

Гумор на вечір: смішні жарти для підняття настрою

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
88
Гумор на вечір: смішні жарти для підняття настрою Новина оновлена 16 вересня 2021, 17:27

Підбірка свіжих кумедних анекдотів на вечір

- Непристойність можна відшукати в будь-якій книзі, за винятком телефонної.

- Не кажи, Петрович, дуже цікаві зустрічаються прізвища...

Анекдоти
Анекдоти

- Не розумію людей, які скаржаться, що їхніх дітей погано годують у садочках і школах. Купую у знайомої шкільної кухарки продукти задешево — якість просто відмінна!

Анекдоти
Анекдоти

У психолога:

- Лікарю, у мене підвищений рівень самооцінки.

- Спробую це виправити.

- Ха, самовпевнений нахаба! Думаєш, я сам вже не пробував?!

Анекдоти
Анекдоти

- Диплом пишеш?

- Нє, я чекаю, коли буде правильний настрій.

- Так? Це який же?

- Паніка за 2 дні до здачі.

Анекдоти
Анекдоти

Василь Іванович одружився на русалці.

- Хто народився у вас? — цікавиться Петька.

- Відро карасів.