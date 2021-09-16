Гумор на вечір: смішні жарти для підняття настрою
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- Непристойність можна відшукати в будь-якій книзі, за винятком телефонної.
- Не кажи, Петрович, дуже цікаві зустрічаються прізвища...
- Не розумію людей, які скаржаться, що їхніх дітей погано годують у садочках і школах. Купую у знайомої шкільної кухарки продукти задешево — якість просто відмінна!
У психолога:
- Лікарю, у мене підвищений рівень самооцінки.
- Спробую це виправити.
- Ха, самовпевнений нахаба! Думаєш, я сам вже не пробував?!
- Диплом пишеш?
- Нє, я чекаю, коли буде правильний настрій.
- Так? Це який же?
- Паніка за 2 дні до здачі.
Василь Іванович одружився на русалці.
- Хто народився у вас? — цікавиться Петька.
- Відро карасів.