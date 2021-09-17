Читаємо, посміхаємося, сміємося: найсмішніші анекдоти про рятувальників
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Залізнична катастрофа. З рейок зійшов спецпотяг з депутатами. Приїхавши рятувальники виявили, що місцеві жителі вже встигли всіх поховати.
- Що, все-все загинули?
- Ага. Деякі, правда, намагалися переконати нас, що живі .... але ви ж знаєте, вони завжди брешуть ....
Журналіст запитує хлопця, який працює рятувальником на пляжі:
- Що найнеприємніше у вашій роботі?
- Коли тонуть мужики! Якщо їх не рятуєш — вони вмирають, а коли їм робиш штучне дихання — вони тебе б’ють !!!
В Одеському трамваї оголошують по радіо:
- Громадяни відпочивальники, будете купатися, не запливайте за буйки, а то вчора одна громадянка потонула, і тільки посиленими діями рятувальників вдалося повернути її до життя.
Дві одеситки в цьому ж трамваї:
- Ой, Сара, бачила я цей порятунок.. . Так вони їй робили штучне дихання не з того боку. Вона реготала, як ненормальна.
Рятувальник, який не вміє плавати, підбадьорює потопельників веселими анекдотами.
Пожежу на заводі з виробництва свічок пожежники гасили в невимушеній, теплій, романтичній обстановці.