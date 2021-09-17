Читаємо, посміхаємося, сміємося: найсмішніші анекдоти про рятувальників

В Одеському трамваї оголошують по радіо:

- Громадяни відпочивальники, будете купатися, не запливайте за буйки, а то вчора одна громадянка потонула, і тільки посиленими діями рятувальників вдалося повернути її до життя.

Дві одеситки в цьому ж трамваї:

- Ой, Сара, бачила я цей порятунок.. . Так вони їй робили штучне дихання не з того боку. Вона реготала, як ненормальна.