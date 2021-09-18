Про аптекарів, рецепти і ліки: смішні анекдоти на день
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Анекдоти, які не дадуть вам засумувати!
Новий помічник запитує старого аптекаря:
- А що це за ліки ви тримаєте окремо, в шухлядці поруч з касою?
- Я даю його в тих випадках, коли мені не вдається розібрати рецепт.
Забігаю вночі до чергової аптеки, шарю очима по вітринах. Молоденька фармацевт розуміюче посміхається і питає:
- Презервативи?
- Пізно. Соска марки ХХХ від 12 місяців є?
- Вітаю! Мені, будь ласка, корвалол, валеріану в таблетках, новопассит, мелаксен і гліцин.
- У вас все добре?
- Так! Аванс перевели!
Два аптекарі зустрічаються. Перший сумний запитує:
- Як ти виживаєш? Ліки дорогі, попит не дуже. Я на межі банкрутства.
- Так у мене 5 терапевтів в друзях.
Аптека — безпринципний заклад, де одночасно продають засоби як для продовження життя, так і для його запобігання.
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