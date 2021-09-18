Рус

Про аптекарів, рецепти і ліки: смішні анекдоти на день

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
66
Про аптекарів, рецепти і ліки: смішні анекдоти на день Новина оновлена 18 вересня 2021, 11:36

Анекдоти, які не дадуть вам засумувати!

Новий помічник запитує старого аптекаря:

- А що це за ліки ви тримаєте окремо, в шухлядці поруч з касою?

- Я даю його в тих випадках, коли мені не вдається розібрати рецепт.

Забігаю вночі до чергової аптеки, шарю очима по вітринах. Молоденька фармацевт розуміюче посміхається і питає:

- Презервативи?

- Пізно. Соска марки ХХХ від 12 місяців є?

- Вітаю! Мені, будь ласка, корвалол, валеріану в таблетках, новопассит, мелаксен і гліцин.

- У вас все добре?

- Так! Аванс перевели!

Два аптекарі зустрічаються. Перший сумний запитує:

- Як ти виживаєш? Ліки дорогі, попит не дуже. Я на межі банкрутства.

- Так у мене 5 терапевтів в друзях.

Аптека — безпринципний заклад, де одночасно продають засоби як для продовження життя, так і для його запобігання.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Анекдоти на сьогодні #Веселі анекдоти #Анекдот дня #Анекдот на сьогодні
Арсен Аваков, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман
Політика
Аваков повертається з новим проєктом: чи візьмуть на борт Гройсмана та Яценюка
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Арсен Аваков, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман
Аваков повертається з новим проєктом: чи візьмуть на борт Гройсмана та Яценюка
Дата публікації
Категорія
Всього за час пандемії захворіли 2 344 398 осіб.
Госпіталізацій стало більше, одужань менше — статистика COVID-19 в Україні
Дата публікації
Категорія
Обмін репліками стався 17 вересня
Арахамія у Шустера публічно натякнув Разумкову на швидку відставку
Дата публікації
Категорія
Володар двох фантиків голосує на російських виборах
Тріумф ідіотизму — Пушилін засвітив своє російське громадянство, а "паспорт ДНР" прирівняв до фантика
Дата публікації
Категорія
Українців чекають проблеми з субсидіями у 2022 році
Українці можуть залишитися без субсидій у 2022 році