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Ударна доза позитивних емоцій: прикольні анекдоти на день

Автор
Анна Барабан
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Ударна доза позитивних емоцій: прикольні анекдоти на день Новина оновлена 25 вересня 2021, 11:07

Забавна добірка свіжих анекдотів, яка не дасть вам нудьгувати

- Дорогий, мені здається я схильна до повноти.

- Що ти, дорога, ти просто багато жереш.

У семирічної Аліси стали випадати молочні зуби. Акуратно складає їх в коробочку.

- Аліса, ти навіщо це робиш? — запитують її.

- Стануть в нагоді ще ...

Чому в літак, незалежно від ваги пасажира, можна брати певну вагу багажу? Було б справедливо, що менше важиш — можеш брати валізу важче!

- Саш, в останній раз питаю про подарунок. Ти не передумав?

- Ні! Я — дорослий чоловік, і мені точно потрібен радіокерований вертоліт!

Коли я ходжу з чоловіком по магазинах і він каже: — Я розплачуся! Мені здається він хоче поміняти наголос ...

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Анекдот дня #Анекдот на сьогодні
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