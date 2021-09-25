Ударна доза позитивних емоцій: прикольні анекдоти на день
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Забавна добірка свіжих анекдотів, яка не дасть вам нудьгувати
- Дорогий, мені здається я схильна до повноти.
- Що ти, дорога, ти просто багато жереш.
У семирічної Аліси стали випадати молочні зуби. Акуратно складає їх в коробочку.
- Аліса, ти навіщо це робиш? — запитують її.
- Стануть в нагоді ще ...
Чому в літак, незалежно від ваги пасажира, можна брати певну вагу багажу? Було б справедливо, що менше важиш — можеш брати валізу важче!
- Саш, в останній раз питаю про подарунок. Ти не передумав?
- Ні! Я — дорослий чоловік, і мені точно потрібен радіокерований вертоліт!
Коли я ходжу з чоловіком по магазинах і він каже: — Я розплачуся! Мені здається він хоче поміняти наголос ...
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