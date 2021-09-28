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Ліки від нудьги замовляли? Самі cмішні жарти на ранок

Автор
Анна Барабан
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Ліки від нудьги замовляли? Самі cмішні жарти на ранок

Дуже кумедна підбірка анекдотів, яка зробить ваш день веселим!

Запропонував знайомій листуватися за допомогою справжніх паперових листів — мовляв, романтично і все таке ... Вона довго мовчала, а потім запитала: "Ти в тюрмі?"

В інтернеті пости про дітей, в основному, діляться на 2 типи: спогади, як їх несправедливо били і карали батьки і співчуття, що нинішніх дітей мало б’ють і карають.

У кожної пристойної жінки в гардеробі має зберігатися маленьке чорне плаття, і леопардові лосини на кожен день.

- Бабуся, а ти прийшла сама?

- Сама онучка, сама!

- А тато сказав, що тебе чорти принесли!

Якщо хтось сказав тобі: "Дурень!", — не поспішай ображатися, можливо, він просто представився.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Анекдот дня
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