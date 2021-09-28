Ліки від нудьги замовляли? Самі cмішні жарти на ранок
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Дуже кумедна підбірка анекдотів, яка зробить ваш день веселим!
Запропонував знайомій листуватися за допомогою справжніх паперових листів — мовляв, романтично і все таке ... Вона довго мовчала, а потім запитала: "Ти в тюрмі?"
В інтернеті пости про дітей, в основному, діляться на 2 типи: спогади, як їх несправедливо били і карали батьки і співчуття, що нинішніх дітей мало б’ють і карають.
У кожної пристойної жінки в гардеробі має зберігатися маленьке чорне плаття, і леопардові лосини на кожен день.
- Бабуся, а ти прийшла сама?
- Сама онучка, сама!
- А тато сказав, що тебе чорти принесли!
Якщо хтось сказав тобі: "Дурень!", — не поспішай ображатися, можливо, він просто представився.
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