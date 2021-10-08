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З Днем яйця! Сміховинні анекдоти і картинки до свята для вашої посмішки

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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З Днем яйця! Сміховинні анекдоти і картинки до свята для вашої посмішки

Підбірка свіжих кумедних анекдотів на ранок до Міжнародного дня яєць

У п’ятницю, 8 жовтня, в світі святкують Міжнародний день яєць. Це незвичайне свято щорічно відзначають кожної другої п’ятниці жовтня. Щоб цей день пройшов в хорошому настрої, "Телеграф" підготував найсмішніші анекдоти та прикольні картинки до свята, які посміхнуть.

Півень викочує на подвір’я страусине яйце і звертається до курей:

- Я, звичайно, нікого не хочу критикувати, дами, але ви подивіться, що роблять за кордоном...

Смішні картинки до Дня яєць
Смішні картинки до Дня яєць
Смішні картинки до Дня яєць
Смішні картинки до Дня яєць

Егоїстична курка перестала нести яйця, тому що вирішила пожити для себе.

Смішні картинки до Дня яєць
Смішні картинки до Дня яєць
Смішні картинки до Дня яєць
Смішні картинки до Дня яєць

Маленька дівчинка з’їла тільки білок у яйця, а жовток не хоче. Бабуся їй каже:

- Оленко, а чому ти жовток не їси? Дівчата, які в дитинстві їдять жовтки, виростають гарними і розумними.

- А чому ж ти в дитинстві жовтки не їла?

Смішні картинки до Дня яєць
Смішні картинки до Дня яєць
Смішні картинки до Дня яєць
Смішні картинки до Дня яєць

Одна курка говорить іншій:

- У мене була така бурхлива ніч, що я тепер несу яйця крутими.

Смішні картинки до Дня яєць
Смішні картинки до Дня яєць
Смішні картинки до Дня яєць
Смішні картинки до Дня яєць

Півень побачив курку в мікрохвильовці і каже: "Ну ти подивисья!... У селі яйця нести нікому, а вона тут на каруселях катається!".

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти
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