З Днем яйця! Сміховинні анекдоти і картинки до свята для вашої посмішки
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Підбірка свіжих кумедних анекдотів на ранок до Міжнародного дня яєць
У п’ятницю, 8 жовтня, в світі святкують Міжнародний день яєць. Це незвичайне свято щорічно відзначають кожної другої п’ятниці жовтня. Щоб цей день пройшов в хорошому настрої, "Телеграф" підготував найсмішніші анекдоти та прикольні картинки до свята, які посміхнуть.
Півень викочує на подвір’я страусине яйце і звертається до курей:
- Я, звичайно, нікого не хочу критикувати, дами, але ви подивіться, що роблять за кордоном...
Егоїстична курка перестала нести яйця, тому що вирішила пожити для себе.
Маленька дівчинка з’їла тільки білок у яйця, а жовток не хоче. Бабуся їй каже:
- Оленко, а чому ти жовток не їси? Дівчата, які в дитинстві їдять жовтки, виростають гарними і розумними.
- А чому ж ти в дитинстві жовтки не їла?
Одна курка говорить іншій:
- У мене була така бурхлива ніч, що я тепер несу яйця крутими.
Півень побачив курку в мікрохвильовці і каже: "Ну ти подивисья!... У селі яйця нести нікому, а вона тут на каруселях катається!".
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