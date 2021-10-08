З Днем яйця! Сміховинні анекдоти і картинки до свята для вашої посмішки

Маленька дівчинка з’їла тільки білок у яйця, а жовток не хоче. Бабуся їй каже:

- Оленко, а чому ти жовток не їси? Дівчата, які в дитинстві їдять жовтки, виростають гарними і розумними.

- А чому ж ти в дитинстві жовтки не їла?