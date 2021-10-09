Посмішка і сміх врятує нас усіх: відмінні жарти для гарного настрою з самого ранку
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Замість "Таких мудаків я ще не зустрічав" потрібно говорити "Це був цінний і, сподіваюся, унікальний досвід комунікації".
Тарган-Хатіко відмовився перебиратися до сусідів і голодував, поки господарі не повернулися з відпустки.
Істерика в 16 років: вибивати двері з ноги, розбивши смартфон об стіну, кричиш.
Істерика в 26 років: двері коштують 6 тисяч, установка ще 2 тис, за смартфон і ноутбук ще виплачувати кредит. Просто кричиш.
30 років: кричати не можна — діти сплять. Просто сидиш.
- Ваня, а буває таке в житті, коли вуса не псують жінку?
- Дорога, не переживай ти так, подивися на нашу кішку!
У мене були проблеми і я взяв кредит. Виявилося, що у мене раніше не було проблем.