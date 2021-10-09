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Посмішка і сміх врятує нас усіх: відмінні жарти для гарного настрою з самого ранку

Автор
Анна Барабан
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Посмішка і сміх врятує нас усіх: відмінні жарти для гарного настрою з самого ранку

Крута добірка анекдотів, які зроблять ваше ранок.

Замість "Таких мудаків я ще не зустрічав" потрібно говорити "Це був цінний і, сподіваюся, унікальний досвід комунікації".

Тарган-Хатіко відмовився перебиратися до сусідів і голодував, поки господарі не повернулися з відпустки.

Істерика в 16 років: вибивати двері з ноги, розбивши смартфон об стіну, кричиш.

Істерика в 26 років: двері коштують 6 тисяч, установка ще 2 тис, за смартфон і ноутбук ще виплачувати кредит. Просто кричиш.

30 років: кричати не можна — діти сплять. Просто сидиш.

- Ваня, а буває таке в житті, коли вуса не псують жінку?

- Дорога, не переживай ти так, подивися на нашу кішку!

У мене були проблеми і я взяв кредит. Виявилося, що у мене раніше не було проблем.

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