Посмішка і сміх врятує нас усіх: відмінні жарти для гарного настрою з самого ранку

Істерика в 16 років: вибивати двері з ноги, розбивши смартфон об стіну, кричиш.

Істерика в 26 років: двері коштують 6 тисяч, установка ще 2 тис, за смартфон і ноутбук ще виплачувати кредит. Просто кричиш.

30 років: кричати не можна — діти сплять. Просто сидиш.