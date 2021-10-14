Четвер — це маленька п’ятниця: веселі вечірні жарти для посмішки
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 20
Шотландець запитує дружину:
- Що тобі подарувати на день народження?
- Право, я і не знаю...
- Добре, даю тобі на роздуми ще рік.
- Лікар, я дуже швидко прив’язуюся до людей.
- Ну, голубе, це не хвороба. Вийдіть, будь ласка, і запросіть наступного пацієнта.
- Не кидай мене!
- До весілля я так любив свою дружину, що хотів її просто задушити в обіймах.
- А зараз?
- А зараз шкодую, що не задушив.
Стрижу котів. Можлива кастрація. Загалом, як вийде.
- Лікар, а коли мене на виписку?
- Ну, деньків через вісім-десять.
- А раніше не можна? Я головний інженер. Днями обладнання прийде, монтувати треба.
- А що, без вас не розберуться?
- Так вони-то розберуться, але не потрібно, щоб вони це зрозуміли!