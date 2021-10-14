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Четвер — це маленька п’ятниця: веселі вечірні жарти для посмішки

Автор
Тетяна Кармазіна
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Четвер — це маленька п’ятниця: веселі вечірні жарти для посмішки

Чергова добірка найсмішніших жартів на вечір

Шотландець запитує дружину:

- Що тобі подарувати на день народження?

- Право, я і не знаю...

- Добре, даю тобі на роздуми ще рік.

- Лікар, я дуже швидко прив’язуюся до людей.

- Ну, голубе, це не хвороба. Вийдіть, будь ласка, і запросіть наступного пацієнта.

- Не кидай мене!

- До весілля я так любив свою дружину, що хотів її просто задушити в обіймах.

- А зараз?

- А зараз шкодую, що не задушив.

Стрижу котів. Можлива кастрація. Загалом, як вийде.

- Лікар, а коли мене на виписку?

- Ну, деньків через вісім-десять.

- А раніше не можна? Я головний інженер. Днями обладнання прийде, монтувати треба.

- А що, без вас не розберуться?

- Так вони-то розберуться, але не потрібно, щоб вони це зрозуміли!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти